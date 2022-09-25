Вибори в Італії, які привели до влади симпатиків Путіна, можуть змінити долю ЄС і підтримку України

В країні, яка була однією з засновниць ЄС, на парламентських виборах вперше з часів Другої світової війни й Беніто Муссоліні перемагає права коаліція, яка складається з партій, де чимало прихильників Путіна, йдеться в ТСН.

Трійця, що формуватиме уряд - неодноразовий прем’єр Італії Сильвіо Берлусконі, фанат Путіна Маттео Сальвіні, який бажає скасувати антиросійські санкції і Джорджія Мелоні, жінка, що може стати першою в історії Італії прем’єркою. Вони вже домовилися про коаліцію, разом у них - приблизно 45 відсотків голосів за попередніми прогнозами. «В першу чергу ми маємо розуміти, що в Італії була найбільша європейська комуністична партія, міцним образом пов’язана із Москвою, яка фінансувалась радянським союзом. Цілим павутинням накрила країну і в першу чергу інтелектуальну еліту, світ видавництва, журналістику, світ інформації», - пояснює редактор газети Libero Алессандро Саллусті.

Ще з чотирнадцятого року в Італії з великим розумінням ставилися до росіян і навіть на початку повномасштабного вторгнення Росії ефіри були забиті кремлівськими пропагандистами. На одному з таких ефірів, редактор Алессандро Саллусті не витримав і назвав Кремль палацом з лайна.

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Однак зараз в інтерв’ю ТСН він твердить, суспільна думка італійців відтоді помітно змінилася, тож політикам доведеться це враховувати. «Виникла певна аномалія, коли ми маємо інтелектуалів, які виступають проти НАТО, проти заходу і у якійсь спосіб намагаються виправдати те, що робить Путін. І у той же час маємо думку суспільства, яка вкрай проста у своїй позиції. Є країна, яка напала, та країна, яка захищається. І це просте сприйняття поділяє більшість людей, які й підтримують сьогодні Україну», - додає Саллусті.

«Ймовірніше за все ми матимемо трохи більш націоналістичний і протекціоналістський уряд, який буде проводити ту ж саму міжнародну політику, що і Драгі. Зокрема і щодо підтримки України», - припускає політолог Лоренцо Кастеллані.

Особистий друг Путіна, один з найбагатших італійців медіамагнат Сильвіо Берлусконі - персона нон-грата в Україні за поїздку до окупованого Криму. Свою позицію щодо Кремля останнім часом змінює мало не щодня. Його заява на цьому тижні шокувала багатьох. «Російські війська мали за тиждень дійти до Києва, замінити владу “добропорядними людьми” - весь уряд Зеленського та за тиждень повернутися назад. Натомість вони зустріли неочікуваний опір з боку українських військ і були закидані західною зброєю різного виду», - заявив він.

Наступного ж дня - Берлусконі забрав ці слова назад, заявивши: все перекрутили. «Це на сто відсотків його стиль, говорити: та мене просто не зрозуміли правильно, я казав інші речі. Він не казав інші речі, він дослівно сказав те, що сказав», - твердить аналітик Массіміліано де Паскуале.

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Результатів італійських виборів з нетерпінням чекає один з найуспішніших популістів Європи – прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Угорці люблять його чи не більше, ніж італійці любили Берлусконі, а от керівництво Євросоюзу навпаки. Угорщину вже назвали в резолюції Європарламенту автократичною державою. Орбан - поки що єдиний з європейських лідерів, хто вголос вимагає скасування антиросійських санкцій - дуже хоче вже наступної зустрічі голів країн ЄС сидіти на ній - не в повній самоті, а з новим потужним союзником. «Це ви голосуєте, ви вирішуєте майбутнє. Вони там в Парижі, в Берліні й у Брюселі можуть тільки змиритися з цим», - каже лідер партії «Ліга півночі» Маттео Сальвіні.

«Багато пропагандистів досі залякують людей: з Росією треба мати добрі стосунки через газ, інакше ви замерзнете взимку», - доповнює аналітик

«Я багато в чому не погоджуюся з Орбаном, особливо в питаннях зовнішньої політики» - так ймовірна прем’єрка Італії Мелоні відповіла на питання, чи збирається вона разом із ним боротися за скасування санкцій проти Росії. Однак вона ж критикувала Євросоюз за те, що своєю поведінкою щодо Орбана Брюсель начебто штовхає того в обійми Путіну.

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«Якщо збереться сильна опозиція, у нас не буде ситуації, що сталася в Угорщині. Звісно, є побоювання, і я розумію, чому занепокоєні в Києві. Але якщо опозиційні партії добре покажуть себе на виборах, то можливо потім, в майбутньому - їм вдасться сформувати уряд, якщо права коаліція не витримає і розвалиться», - каже Массіміліано де Паскуале.

«Побачимо, якщо справи у них підуть в інший від Брюселя бік - як в Угорщини, як у Польщі - у нас є свої механізми. Демократія - це постійна робота, вона ніколи не завершується, не можна, знаєте, доробити її, упакувати і спокійно жити далі», - зазначила голова єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Італійські правила виборів забороняють опитування впродовж двох тижнів перед днем голосування, тож уже найближчим часом італійці можуть - учергове - здивувати весь світ, який уже готується до нової Італії, небаченої з часів Другої світової, повністю правої.

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