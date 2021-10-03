Вибори в Німеччині: скільки ще Меркель лишатиметься на посаді та чого очікувати Україні від нової влади

Вибори в Німеччині: скільки ще Меркель лишатиметься на посаді та чого очікувати Україні від нової влади

Жодна з партій не набрала достатню кількість голосів для обрання свого канцлера, тому триватимуть коаліційні переговори.

Вибори до Бундестагу в Німеччині закінчилися тиждень тому, але країною і далі керує Ангела Меркель. Ім'я нового канцлера німцям чекати ще довго.

Та власне і українцям зовсім не байдуже. Бо всі хочуть знати, на чиєму боці гратиме новий голова німецького уряду і в питанні російської газової війни, яку вже відчуває Європа, і в питанні війни Росії з Україною, де Німечина частина важких, ненадійних, дуже критикованих, але поки незамінних Мінських угод. Про це 3 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

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Найбільшу кількість голосів набрали соціал-демократи. Практично стільки ж і у блоку Меркель. Але жоден учасник перегонів не здатен сам вибрати канцлера - доведеться шукати союзника і не одного. Інакше більшості не збереш.

Тож уряд завідомо буде сумішшю кількох політичних сил. Найнебезпечніші для німецько-українських стосунків це відверто проросійські сили: правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", яка набирає 10%. І фактично комуністи - Ліва партія, яка з своїми 5 відсотками проходить в Бундестаг.

Звідки родом ці сили, довго шукати не треба. Німечина сьогодні відзначає день об'єднання. І саме колишня радянська частина Німеччини - НДР - постачає найбільше голосів до проросійських партій.

Новини тижня: хто стане наступником Меркель та на що чекати від нового німецького політика Україні

Та найімовірнішим наступником Меркель називають есдека Олафа Шольца – нині він віцеканцлер, міністр фінансів і весь час доводить, що є наступником політики Ангели Меркель. Але на відміну від Меркель, яка усе своє політичне життя була опонентом Герхарда Шрьодера, Шольц раніше тісно працював із цим головним німецьким другом Путіна.

Між тим Олаф Шольц уже висловився і про співпрацю з Україною і Росією, і про "Північний потік-2". Проєкт він підтримує, однак наголошує, що гарантії, які отримала Україна, будуть дотримані.

"Одна з гарантій, це щоби Україна залишалася транзитною державою. Інші країни на сході Європи не мають опинилися в небезпеці, якщо Росія припинить обслуговувати інші газогони. Ми будемо дотримуватися обіцянок, на це всі можуть покластися, для нас це серйозно", - заявив кандидат на посаду канцлера ФРН Олаф Шольц.

Так чи інакше, без партії зелених, що є противниками російської труби і прозахідних "Вільних демократів", ані есдек Олаф Шольц, ані Армін Лашет з блоку Меркель канцлером не стануть. Міжпартійні переговори триватимуть довго і, за найбільш оптимістичним сценарієм, новий уряд в країні з’явиться перед Різдвом.

Так що після 16 років правління Ангела Меркель і далі лишається на посаді канцлера, щоправда в статусі виконувачки обов'язків. Це послаблює Німеччину як впливового міднародного гравця. Росія це теж розуміє. І використає. Вірогідно, зірве і плановану Меркель зустріч Німеччини, Франції, України та Росії у Нормадському форматі, про яку пані Меркель говорила під час свого останнього візиту до Києва.

Утім українські контакти з обома претендентами на місце нового канцлера дають підстави сподіватися, що жодного радикального повороту Берліна у бік Москви не буде.

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