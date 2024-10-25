Вибори у США: Трамп і Гарріс ведуть до влади команди для яких Україна не пріоритет

До президентських виборів у США, за якими спостерігає весь світ, враховуючи Україну, залишилося менше двох тижнів.

Передвиборча боротьба в Америці набрала небачених обертів, перетнувши, здається, всі можливі межі. Під час поїздки до Пенсильванії, Дональд Трамп смажив картоплю фрі у McDonald’s, порівнюючи її з кольором свого волосся. Камала Гарріс публічно називає Трампа "фашистом", бо в нещодавньому інтервʼю колишній голова його штабу Джон Келлі (генерал морської піхоти, який найдовше працював на цій посаді) розповів, що Трамп хвалив Гітлера, коли був президентом.

Хто переможе на цих виборах? Чи стане Камала Гарріс першою в історії США жінкою-президентом? Або ж слід очікувати другого пришестя Трампа до Білого дому? Та до чого треба готуватися Україні? Наразі навіть в Америці ніхто не може дати чіткі відповіді на ці запитання. Численні соцопитування дають дуже різну картину. Проте більшість все ж віддає Гарріс незначну перевагу над Трампом на національному рівні.

Напевно можна стверджувати лише одне: результат цих президентських виборів вирішать сім ключових штатів, що традиційно коливаються. Гарріс має незначну перевагу в Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині. Натомість у Північній Кароліні, Джорджії та Арізоні лідирує Трамп. Хоча багато американських експертів і ЗМІ зазначають, що найбільш хиткі позиції Трамп та Гарріс мають якраз у Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині. Тому, на думку багатьох, саме ці три штати визначать долю президентських виборів у США 5 листопада.

Зовнішня американська політика, зокрема й щодо України, залежатиме не лише від прізвища майбутнього американського президента, а й від складу його нового кабінету, ключових радників і команди. Тож у цьому тексті ТСН.ua проаналізує, хто буде держсекретарем, радником із нацбезпеки та міністром оборони за Камали Гарріс і Дональда Трампа в Білому домі.

Кабінет Гарріс: фокус на Близький Схід і Китай

Від липня, коли Джо Байден знявся з виборів, Камала Гарріс ніколи не вдавалася в деталі щодо її майбутньої зовнішньополітичної політики в разі перемоги. Вже зараз можна сказати, що це було частиною стратегії її штабу, щоб не давати команді Трампа зайвих приводів для критики. Як пише Politico, можна очікувати, що підхід Гарріс матиме певну спадкоємність чинної Адміністрації Байдена. Хоча публічно в інтервʼю прореспубліканському каналу Fox News минулого тижня Камала Гарріс запевнила: "Моє президентство не буде продовженням президентства Байдена".

Свого кандидата у віцепрезиденти - губернатора від штату Міннесота Тіма Волза - Камала Гарріс представила давно. Він є послідовним прихильником України. Проте, як і Гарріс, Волз не робив багато заяв щодо майбутнього зовнішньополітичного вектора наступної демократичної Адміністрації, підтримки України чи шляхів врегулювання війни. Та й американські віцепрезиденти не особливо опікуються міжнародною політикою. Це швидше прерогатива держсекретаря та радника президента з нацбезпеки.

"Для Гарріс, яка ще не повністю виокремила свою зовнішньополітичну програму від підходів Байдена, вибір держсекретаря покаже, чи збирається вона ще на чотири роки продовжити політику Байдена, чи це буде щось зовсім нове", - пише Politico.

Майбутній кабінет Камали Гарріс: хто буде її держсекретарем і міністром оборони. / Фото: ТСН.ua

Чинний держсекретар Ентоні Блінкен вже заявив, що навряд чи залишиться в Держдепі в разі перемоги Камали Гарріс. Найбільше на цю посаду зараз обговорюється кандидатура директора ЦРУ, колишнього посла США в Росії Вільяма Бернса. Саме йому Байден довіряв вести секретні переговори з талібами, але це не допомогло зробити вихід США з Афганістану не таким провальним. Вільям Бернс також був у Москві напередодні повномасштабного російського вторгнення, щоб переконати Кремль цього не робити. Як бачимо, нічого не вийшло.

"Останнім часом Бернс є головним учасником переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом", - зазначає The Hill. Проте й тут жодних успіхів. Окрім Бернса на посаду держсекретаря в кабінеті Гарріс також розглядаються сенатори Кріс Мерфі та Кріс Кунс. Обидва є рішучими прихильниками України, наголошуючи, що ЗСУ треба дати все необхідне й у жодному разі не блокувати допомогу, інакше американським військам точно доведеться напряму воювати з Росією.

Не менш знакова посада - радник президента з питань нацбезпеки. Зараз у Байдена її обіймає Джейк Салліван, який в Україні зажив неоднозначної репутації через свою перебільшену обережність щодо Росії. Разом із директором ЦРУ Бернсом, Салліван вважається послідовником політики контрольованої ескалації з боку Росії та дозованої допомоги Україні. Якщо Камала Гарріс переможе, Джейк Салліван не залишиться в кабінеті. Посаду радника з нацбезпеки з високою долею вірогідності обійме її чинний радник з нацбезпеки Філіп Гордон.

"Гордон, якому 61 рік, має великий досвід роботи в Європі, рішуче підтримує Україну, але виступає за європейське НАТО, яке оплачує свій шлях. Європейці, які сподіваються, що Адміністрація Гарріс може повернутися до старих добрих часів, коли США багато платять і мало просять натомість, швидше за все, будуть розчаровані", - пише про Гордона Центр аналізу європейської політики (CEPA).

Попри більшу сфокусованість на Близькому Сході та Китаї, треба також памʼятати, що за часів Адміністрації Обами Філіп Гордон підтримував перезавантаження відносин з Росією й виступав за конструктивну взаємодію з Іраном на основі ядерної угоди. Як бачимо, обидва підходи виявилися провальними. Саме тому, за словами багатьох американських експертів і дипломатів, дуже малоймовірно, що Гордон наполягатиме на більш жорсткому підході до Росії і більшій підтримці України.

Не останню роль у зовнішній політиці та сфері нацбезпеки відіграє міністр оборони. Навряд чи чинний глава Пентагону Ллойд Остін залишиться на цій посаді, з огляду на проблеми зі здоровʼям. Найбільш обговорюваною на посаду міністра оборони в кабінеті Камали Гарріс є кандидатура заступниці міністра оборони з питань політики Мішель Флурнуа. Проте також у ЗМІ згадується й прізвище заступниці міністра оборони з військово-політичних питань Крістін Вормут.

У лютому 2022 року Мішель Флурнуа не вірила, що Київ встоїть. А вже навесні 2024 року наполягала на більшій підтримці України, проте без жодної конкретики щодо шляхів закінчення війни. Крістін Вормут більше зосереджена на Індо-Тихоокеанському регіоні. Вона робила заяви щодо України та війни, проте здебільшого про уроки для армії США. Якщо Флурнуа або Вормут будуть призначені, вперше в історії США Пентагоном керуватиме жінка.

Кабінет Трампа: хаос, лояльність та Ілон Маск

Як пишуть The Hill і The Times, якщо Трамп переможе на цих президентських виборах і вдруге стане президентом, то під час формування свого кабінету він віддаватиме перевагу лише особистій лояльності. Деякі ЗМІ навіть повідомляли, що підбором кадрів особисто займається його син.

"У мене є чудові люди для кожної посади", - ще кілька місяців тому говорив Дональд Трамп.

Чого лише вартий його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс, який говорив, що йому "плювати", виграє чи програє Україна цю війну. Всередині США він теж "прославився" своїми заявами на адресу жінок, у яких немає дітей, назвавши їх "бездітними кошатницями". А нещодавно в одному з інтервʼю Венс заявив, що це "дивно" не народжувати дітей через страх глобального потепління. Хоча ніхто всерйоз і не розглядає це як перешкоду.

В Україні Джей Ді Венс найбільше запамʼятався "мирним планом Трампа". Про нього він розповів у середині вересня в одному з подкастів. Так, за його словами, Україна залишиться незалежною державою, а Росія отримає гарантії нейтральності України, яка не вступатиме до НАТО. "Демаркаційна лінія", як її називає Джей Ді Венс, має набути вигляду демілітаризованої зони, де буде дуже багато фортифікацій (що вже протирічить поняттю демілітаризованої зони ред.), щоб Росія не вторглася знову.

На щастя для України, віцепрезиденти не впливають на зовнішню політику. Та й особисто Джей Ді Венс не дуже в цьому розбирається. Саме тому велика увага прикута до складу майбутнього кабінету Трампа. А, точніше, до того, чи будуть там професіонали, здатні стримати Трампа від необачних дій? Раніше сам він заявляв, що покінчить з війною Росії проти України за 24 години, просто подзвонивши Путіну та Зеленському. Першому він вочевидь буде погрожувати збільшенням військової допомоги Україні, якщо той не погодиться на переговори. Ну, а українського президента шантажуватиме навпаки зменшенням допомоги.

Люди на ключових посадах у Трампа: противники вступу України до НАТО та відверті поціновувачі політики Путіна. / Фото: ТСН.ua

Тож, хто за другого "пришестя" Трампа може очолити Держдеп? Найбільш обговорюваною кандидатурою є колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл. Він є непримиренним критиком ФРН, досі нагадуючи Берліну про російський газ і "Північні потоки". Разом із тим у своїх нещодавніх інтервʼю він говорив, що "Європа має платити більше за оборону України". А в липні Гренелл запропонував створити в Україні автономні зони (тобто, фактично, погодитися на російську окупацію) й відкинув ідею вступу України до НАТО найближчим часом.

"Серед тих, кого Трамп також розглядає на посаду держсекретаря, - сенатори Марко Рубіо з Флориди та Білл Хагерті з Теннессі, а також Роберт О'Браєн, колишній радник Білого дому з нацбезпеки", - пише NBC News. The Hill також додає до цього списку сенатора Тома Коттона, який також є кандидатом на міністра оборони в майбутньому кабінеті Трампа. Коттон є послідовним прихильником більшої підтримки України. Він навіть критикував Джей Ді Венса за його підхід до війни та врегулювання.

Марко Рубіо неодноразово заявляв, що війна Росії проти України має закінчитися за столом переговорів, критикуючи Адміністрацію Байдена за нездатність визначити, що означає перемога України. А під час блокування Трампом у Конгресі пакету військової допомоги Україні на майже $61 млрд від вересня 2023 року по квітень 2024 року, Марко Рубіо заявляв, що американські платники податків мають право знати, на що в Україні витрачаються їхні гроші. Щодо Білла Хагерті, одразу після початку повномасштабного російського вторгнення він критикував Адміністрацію Байдена за нерішучість щодо превентивного запровадження санкцій проти Росії, як на цьому наполягав президент Зеленський. Проте вже в лютому 2024 року голосував проти пакету допомоги Україні в Сенаті.

Роберта О'Браєна називають головним претендентом на посаду радника Трампа з питань нацбезпеки. Він вже був радником Трампа з нацбезпеки у 2019-2021 роках, коли з цієї посади пішов Джон Болтон, який зараз критикує підходи Трампа, як і багато членів його колишнього кабінету. В інтервʼю The New York Times Роберт О'Браєн назвав зовнішню політику Трампа в разі його другого терміну "миром через силу", про що ще влітку написав велику програмну статтю у Foreign Affairs.

"Те, що зробив би я, - це запровадив би масштабні санкції. Не символічні, а повні санкції на Центробанк РФ, вторинні санкції на китайські компанії, які ведуть бізнес з Росією, скоротив би прибутки, які отримують Путін та олігархи. Це може змусити їх сісти за стіл для добросовісних переговорів з українцями", - вважає О'Браєн. До того ж, він не підтримує вступ України до НАТО найближчим часом.

На міністра оборони в кабінеті Трампа, крім Тома Коттона, також розглядається кандидатура полковника спецназу Нацгвардії у відставці, радника Трампа з нацбезпеки Майка Вальца. На відміну від Тома Коттона, він дотримується думки, що Європа має робити й платити більше для України, а США повинні захищати власний кордон.

Проте, найбільше американських експертів, ЗМІ та колишніх посадовців кабінету Трампа його першого терміну непокоять кандидатури Ілона Маска, Роберта Кеннеді-молодшого та Стіва Беннона.

"У мене буде Ілон Маск. У нас буде нова посада: секретар зі скорочення витрат. Я хочу, щоб він відправив ракету на Марс. Він дав мені обіцянку, що дістанеться Марса до закінчення мого правління. Що буде задовго до, сподіваюся, Китаю чи Росії", - пояснював Трамп необхідність присутності засновника SpaceX і власника X (який, на думку багатьох, зруйнував Twitter) Ілона Маска в своєму кабінеті.

Вже кілька років поспіль Ілон Маск послідовно критикує Україну, заявляючи, що Росія навряд чи програє цю війну, а Україна в цей самий час знаходиться у безвихідному становищі. Так само дивним виглядає й залучення до майбутньої команди Трампа Роберта Кеннеді-молодшого. Він балотувався на президентських виборах як незалежний кандидат, проте потім зняв свою кандидатуру й підтримав Трампа. Згодом він почав свою інформаційну кампанію "Зробимо Америку знову здоровою", публічно виступаючи проти вакцинації. А, наприклад, у травні цього року заявив, що лікарі знайшли в його мозку мертвого хробака. Й цю людину Трамп хоче залучити до сфери охорони здоровʼя.

Деякі ЗМІ навіть подейкують, що до команди Трампа може знову повернутися скандальний Стів Беннон - колишній головний стратег Білого дому і старший радник Трампа, який має вкрай ультраправі погляди. Він отримав чотири місяці увʼязнення за неповагу до суду - відмову давати свідчення - у справі про штурм Капітолію 6 січня 2020 року. Беннон працював з угорським премʼєром Віктором Орбаном та колись планував створити в Європарламенті широке крило ультраправих. Наразі він навіть не приховує, що просуває російські наративи. Наприклад, нещодавно Беннон назвав сенатора Ліндсі Грема, який дійсно дуже близький до Трампа, "найбільш підлим" членом Республіканської партії, бо той підтримує Україну.