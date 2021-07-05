Астероїд в сотню метрів може знищити ціле місто: що відомо про небезпечних гостей з космосу

Астероїд в сотню метрів може знищити ціле місто: що відомо про небезпечних гостей з космосу

Навіть невеликий за розміром астероїд може завдати величезної шкоди.

Невеликий ядерний вибух - так оцінили потужність вибуху метеорита над Челябінськом у 2013 році. Брила масою до 10 тисяч тонн і майже 17 метрів у діаметрі розпалась на висоті 30 кілометрів над землею. І вивільнила кілотонни енергії. До землі долетіли лише кілька фрагментів. Але за словами очевидців, десь пів години ситуація в місті "нагадувала зону воєнних дій"! Від маси розбитих шибок - постраждали понад тисячу людей. І це щастя, що жоден з уламків не врізався, наприклад, у великі сховища ядерних матеріалів, які розташовані в Челябінській і сусідній Свердловській областях Росії.

Про це йшлося 4 липня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Те, що ми бачимо у фільмах-катастрофах – практично моделювання того, що може статися з нами будь-якої миті.

Навіть невеликий за розміром астероїд може завдати величезної шкоди.

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"Щоб зрозуміти реальні масштаби небесних тіл, ми порівняли їх із відомими вам спорудами. Бо вибух астероїда в сотню метрів знищить ціле місто. А якщо це болід кілометровий, то він легко зрівняє із землею невелику європейську країну", - йшлося в сюжеті.

Біда ще в тому, що людство взагалі дуже погано вміє передбачати наближення астероїдів до Землі. За останні 30 на планету впали понад тисячу двохсот об’єктів, більших за метр у діаметрі. А заздалегідь відстежити ми змогли тільки п'ять і лише - за день до падіння.

А щоб ми розуміли наскільки велика небезпека з космосу для землян і що врятуватись можна тільки спільними зусиллями у світі відзначають День астероїда.

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