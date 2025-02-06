Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: нові жахливі подробиці

Інциденти з ТЦК поставили на вуха всю країну.

Про це вже другий день поспіль говорить вся країна! 5 лютого біля Кам’янець-Подільського ТЦК прогримів вибух. А зараз стали відомі нові подробиці трагічної події на Хмельниччині. Теракт забрав життя однієї людини, ще троє потрапили до лікарні.

В якому стані постраждалі та ким виявився загиблий – в ексклюзиві TSN.ua.

Вибух біля Кам'янець-Подільського ТЦК

Інциденти з ТЦК поставили на вуха всю країну. За останні кілька днів вони відбувалися у низці українських міст. Чергова жахлива подія трапилася у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині. 5 лютого там пролунав вибух біля будівлі ТЦК. На місці події працювали всі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, було відомо про чотирьох поранених і одного загиблого. Такі цифри в коментарі "Суспільному" назвала інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська. Згодом таку ж кількість постраждалих підтвердив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Ким виявився загиблий

Того ж дня нові деталі про гучний інцидент розповів мер Михайло Посітко. В ефірі телемарафону "Єдині новини" він заявив, що всі поранені перебувають у стані середньої тяжкості. А загиблою виявилася саме та особа, яка і вчинила теракт.

За його словами, серед постраждалих двоє лікарів ВЛК. Також постраждала одна перехожа людина та один військовий.

Нові деталі про постраждалих

Михайло Посітко 6 лютого у своєму телеграм-каналі уточнив інформацію щодо стану потерпілих. За його словами, лікар, який перебуває під наглядом, у стані середньої тяжкості, стабільний. Йому проведено операцію з видалення гематоми та усунення перелому черепа. Наразі перебуває в реанімації. Жінка також у реанімації, стан тяжкий, стабілізована. Військовий прооперований, уламки видалено. Стан середньої тяжкості, стабільний (перебуває у відділенні травматології).

Посітко наголосив, що лікарі забезпечені всім необхідним і роблять усе можливе для порятунку та стабілізації потерпілих.

Вибух у Рівненському ТЦК

Нагадаємо, що аналогічний інцидент напередодні трапився у Рівному. 1 лютого у приміщенні ТЦК пролунав вибух. Спершу було відомо, що загинула одна людина, а ще шестеро дістали поранення. Більше деталей того дня не повідомлялося. Однак уже 5 лютого Служба безпеки задокументувала злочини окупантів, які й організували теракт у Рівненському обласному ТЦК, використавши "втемну" завербованого агента. Його навмисно підірвали разом з вибухівкою, з якою він зайшов усередину будівлі.

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Внаслідок події терорист загинув на місці, а восьмеро військовослужбовців дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один ґаджет із "дистанційним управлінням" фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК. За допомогою камери телефона російські спецслужбісти зафіксували момент, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення, і одразу активували СВП через виклик.

Хто стоїть за підривами ТЦК і коли це почалося

Як кажуть правоохоронці, за підривами біля та у приміщеннях ТЦК і замахами на поліцейських стоять російські спецслужби. Їхня мета – дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві. І ця діяльність активізувалася від листопада 2024 року. Про це на брифінгу 5 лютого розповів голова Національної поліції Іван Вигівський:

"Ми чітко разом із СБУ розуміємо, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку в суспільстві, дестабілізувати ситуацію та створити негативне ставлення до Сил безпеки й оборони".

За словами Вигівського, три з дев’яти фактів диверсій і терактів також стосуються замаху на вбивство поліцейських:

"Вихідними зафіксували факт, коли злочинці телефонують на лінії 102, роблять хибний виклик, кажуть, що у приміщенні відбувається якийсь злочин, когось утримують і там закладена вибухівка. Всі поліцейські ще від минулого року орієнтовані на те, що РФ конкретно полює за всіма Силами безпеки й оборони, зокрема і поліцейським, зокрема за ТЦК та СП".

В замахах на поліцейських РФ розробляє різні методи та способи виконання злочину:

"У нас є факт, коли в одній з областей викликали наряд поліції і в квартирі замаскували вибухівку під дитячу іграшку".

Очільник Нацполіції також повідомив, що в усіх випадках диверсій і терактів особи людей, які скоїли злочин, встановлені. Вони були затримані і їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, Вигівський розповів, що російські спецслужби вербують переважно підлітків, безробітних або людей, які ведуть асоціальний спосіб життя:

"Росіяни в більшості випадків не платять гроші, які обіцяють цим особам. Крім того, ці два випадки останні – Рівне і Кам'янець-Подільський ТЦК – говорять про те, що вони ліквідують завербованих людей".

Він також звернувся до українців із проханням повідомляти до СБУ та поліції про факти можливої підготовки таких терактів:

"Звертаюся до наших громадян, до суспільства: якщо вам відомо про такі факти, такі теракти – повідомляйте СБУ та Нацполіцію. І ми будемо разом працювати в юридичній площині".

Чатбот СБУ "Спали" ФСБшника"

Своєю чергою у Службі безпеки України наголошують – спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків:

"Щоб не стати терористом-смертником, потрібно повідомити про спроби вербування у чатбот СБУ "Спали" ФСБшника". Якщо тобі або знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знай – тебе хочуть вбити. Щоб уникнути смерті: відкрий чатбот, напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити, додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру. СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване".

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