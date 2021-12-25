Вибух газу на Львівщині: від будинку залишилася руїна, майже вся родина - в реанімації

Вибух газу на Львівщині: від будинку залишилася руїна, майже вся родина - в реанімації

За мить до вибуху батько почав розпалювати піч.

На Львівщині вибух газу геть зруйнував приватний будинок, постраждали п'ятеро людей. До прибуття рятувальників їм допомогли вибратися з-під завалів сусіди. Родину шпиталізували. Відомо, що з п'ятьох потерпілих - троє - в реанімації.

Про те, у якому вони стані - 25 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, від пошкодженого будинку залишилася суцільна руїна. Вибух був такої сили, що його почули за кілька кілометрів в інших селах. В одноповерховому будинку обвалився дах, впали стіни. Рвонуло близько полудня. У той час всередині перебувала уся сім’я - дружина з чоловіком та троє їхніх дітей, двоє повнолітніх синів та 14-річна донька. Нині вони з опіками у лікарні. За мить до вибуху батько каже, почав розпалювати піч.

Управління ДСНС України у Львівській області

За словами потерпілих, стіни почали падати. Батьки та донька були в одній кімнаті, двоє братів - в іншій. Вони почали самотужки вибиратися та допомагати рідним.

"Швидку" сім’я чекала у літній кухні. У потерпілих незначні опіки і на щастя - жодного перелому. Попередньо вибух стався через витік газу, адже будинок підключений до централізованого газопостачання.

У Львівській області вибух газу зруйнував приватний будинок – троє людей в реанімації | Новини України

Будинок ремонту уже не підлягає. Нині ж сусіди згуртувалися і розчищають завали, виносять одяг та речі, які вціліли.

Де житиме зараз сім’я - ще не знає. Сусіди ж кажуть, у біді їх не залишать і допоможуть. Також буде проведено розслідування, чому вибухнув газ і хто в цьому винний.

Нагадаємо:

20 грудня у місті Кам’янське (Дніпропетровська область) в одній із багатоповерхіовок стався вибух газу, внаслідок якого виникла пожежа. Внаслідок вибуху та пожежі опіки 50% тіла отримав 27-річний чоловік. Його госпіталізували до реанімації.

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