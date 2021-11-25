Вибух газу у багатоповерхівці у Вінницькій області зруйнував стіни трьох квартир

Травми отримала власниця квартири і її сусід-підліток.

Вибух у багатоповерхівці в Козятині на Вінниччині - рвонув газ у квартирі на дев’ятому поверсі. Від вибухової хвилі всередині оселі впали стіни.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Спочатку повідомлялось про те, що стіни впали лиш в одній оселі, де вибухнуло. А нині відомо: окрім цієї, зруйновано ще дві. Впало відразу кілька стін, цеглою людям потрощило меблі та техніку. Спочатку в поліції казали про одну потерпілу- це 82 річна власниця квартири, де стався вибух. Її з важкими опіками госпілізували до Вінницької обласної лікарні. Але зараз стало відомо, що травмований ще й 14-річний підліток з іншої оселі. Батьки кажуть, він відбувся забоями. І це диво що більше нема жертв. «Сильний шум ніби валиться все, і посипалось скло, почали машини пищати, бо все валиться. Сильний удар», - розповідає мешканка будинку.

Рятувальники вже встановили причини вибуху. Напередодні постраждала пенсіонерка разом із зятем самотужки міняли газову плиту і підключали до мережі. Зранку, розповідають родичі, жінка нібито почула запах газу, подзвонила доньці, та їй сказала терміново провітрити квартиру. Але жінка спочатку увімкнула світло - так і стався вибух.

«Напередодні продовжилася заміна газової плити і не задіювали майстрів, тому було не щільно з'єднано шланг і газову трубу, вочевидь накопичилося багато газу у повітрі і вранці, коли ввімкнули світло, ця суміш вибухнула», - розповідають в ДСНС.

Нині на місці комунальники продовжують розбирати завали. Поки невідомо, чи запропонували пожильцям зруйнованих осель інше тимчасове житло - ті збираються ночувати в родичів. Частину будинку поки від'єднали від газопостачання, але людей не відселяли. Начебто загрози руйнування будинку нема, адже впали внутрішні стіни, зовні каркас споруди вцілів.