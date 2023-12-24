Вибух газу у будинку у Львові: що відомо про жертв та причини трагедії – фото, відео

У Львові ввечері 23 грудня прогримів вибух у житловому будинку.
У Львові ввечері суботи, 23 грудня, на вулиці Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. За останніми даними, троє людей загинули – жінка та двоє чоловіків. Ще троє – травмовані внаслідок вибуху.
ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про вибух у приватному будинку.
З-під завалів дістали дитину
Про вибух у приватному будинку у Львові першим повідомив мер Андрій Садовий. За його словами, внаслідок вибуху у будинку сталося руйнування несучих стін.
Одразу після вибуху в будинку з-під завалів дістали дитину і передали її медикам.
Загалом у будинку живе шестеро людей.
На місці вибуху виявили загиблу жінку та чоловіка
Пізніше стало відомо, що у будинку рятувальники виявили тіла загиблих жінки та чоловіка віком приблизно 45-50 років.
У МВС уточнили, що в будинку стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого було зруйновано стіну з подальшим горінням.
З-під завалу врятували двох осіб, з них – одну дитину. Також з місця події до лікарні госпіталізували чотири особи, з них дві дитини.
Також пізніше Андрій Садовий заявив про те, що у суміжному будинку знайшли тіло загиблої жінки близько 70 років.
Що кажуть у поліції про причини вибуху та жертв
За даними поліції, внаслідок вибуху у двоповерховому приватному будинку у Львові станом на ранок 24 грудня відомо про трьох загиблих, ще троє травмовано внаслідок вибуху.
Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.
Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована. За фактом розпочато кримінальне провадження.
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