Вибух газу у Львові: що відомо про стан постраждалих - батька, матері та трьох дітей

Вибух газу у Львові: що відомо про стан постраждалих - батька, матері та трьох дітей

Вся родина перебуває у лікарні.

Багатодітна родина, яка постраждала вихідними через вибух газу в будинку на Львівщині, досі перебуває у лікарні.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 28 грудня.

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Потерпілі - батько, мати, двоє повнолітніх синів та 11-річна донька - у стані середньої тяжкості. Із районної лікарні їх доправили до обласного центру. У всіх опіки обличчя, рук та ніг. У найважчому стані мама - у неї обпечено 20% тіла.

"Пацієнти перебувають усі в нашому відділенні - тато, мама і троє дітей. Стан можна оцінити як середньої важкості, найважча мама, бо має досить велику площу опіків глибоких",- розповів завідувач Центру термічної травми та пластичної хуррхії 8 лікарні Львова Василь Савчин.

Нагадаємо, рвонуло у приватному будинку в селі Ниновичі в суботу. В оселі перебувала уся родина. Вибух був такої сили, шо його почули в інших селах. Сини допомогли вибратися спершу сестрі й мамі, а от батька з-під завалів визволяли уже разом з сусідами, які примчали на допомогу. Від самого будинку залишилися руїни.

Вибух газу у Львівській області: багатодітна родина досі перебуває у лікарні

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