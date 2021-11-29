Вибух газу у Новій Одесі: куди подітися людям з аварійних і зруйнованих осель

Вибух газу у Новій Одесі: куди подітися людям з аварійних і зруйнованих осель

Жителів зруйнованого під'їзду сьогодні вперше пустили до їхніх квартир - забрати речі.

Понад півсотні людей залишаються просто неба у Новій Одесі, де у суботу через витік газу вибухнула п'ятиповерхівка. Четверо мешканців загинули. Два під'їзди експерти визнали непридатними для проживання.

Про те, куди подітися людям з аварійних і зруйнованих осель - 29 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30

Жителів зруйнованого під'їзду сьогодні вперше пустили до їхніх квартир - забрати речі.

30 сімей з цього будинку третій день живуть по родичах. Шанс повернутися додому є лише у мешканців третього під'їзду, який не пошкоджено вибухом. Решта чекають відповіді - які будуть компенсації за втрачене житло і коли.

Вибух 5-поверхівки: понад півсотні людей залишилися без житла у Новій Одесі

Керівник області запевнив - гроші для компенсації людям є. Чекають розрахунків від експертів. Розглядаються два варіанти - це придбання житла та компенсація грошима по вартості, яку зараз прораховують.

Втім, термінів компенсацій або надання нових квартир не озвучують. Тим часом у Новій Одесі оголосили збір коштів для постраждалих від вибуху. Люди несуть речі та їжу до будівлі міськради. Адже більшість мешканців зруйнованого будинку залишилися геть без майна.

Нагадаємо:

У Козятині Вінницької області рвонув газ у квартирі на дев’ятому поверсі. Від вибухової хвилі всередині оселі впали стіни. Травм зазнали 82-річна власниця квартири, де стався вибух, і 14-річний підліток з іншої оселі.

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