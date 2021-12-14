Вибух газу в будинку у Львові: медики розповіли про стан потерпілих

Вибух газу в будинку у Львові: медики розповіли про стан потерпілих

Троє людей опинилися у лікарні.

Вибух стався напередодні у Львові: одна людина перебуває у вкрай тяжкому стані, ще одна - в стані середньої важкості. Всіх, хто був в будівлі евакуювали. Троє людей опинилися у лікарні. Попередня причина - вибух газу. У будинку нині серйозні руйнування.

Більш детально про трагедію - у сюжеті ТСН.Ранок за 14 грудня.

Купи цегли, вибиті двері та вікна, а ще зруйнована стіна - це наслідки вибуху, який пролунав багатоповерхівці. напередодні увечері. Попередньо відомо, що вибухнув газ у квартирі на другому поверсі. Ймовірно, це була газова колонка. Одразу після вибуху спалахнула пожежа.

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"Вибух відбувся на другому поверсі. Квартира повністю охоплена вогнем, всередині були люди. Проводились роботи щодо евакуації людей поверхом вище, а також з поверху, де виникнула пожежа", - каже заступник начальника оперативно координаційного центру Головного управління ДСНС у Львівській області Володимир Дубасюк.

Люди кажуть, що вибух був потужний. "Я аж на диванчику підстрибнула, вийшла на вулицю почало горіти, всі зразу мешканців вибігли".

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Трьох жителів будинку забрали швидкі. Зокрема, 70-річна власниця квартири, де стався вибух, а також її 47-річний племінник зазнали опіків. Крім того, один чоловік надихався диму. Усіх шпиталізували.

"Жінка перебуває у вкрай важкому стані: з опіками 25% поверхні тіла і дихальних шляхів, Чоловік має опіки 15% поверхні тіла. Стан середньоі важкості", - розповів завідувач лікарні відділення невідкладної допомоги Олег Малетич.

Через пожежу і її ліквідацію на кілька годин рух на вулиці перекривали. Зупинилися навіть трамваї. Чи всі квартири придатні для проживанн, мають вирішити експерти. Відомо, що кілька помешкань на першому поверсі позаливало водою.