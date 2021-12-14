Вибух газу в будинку у Львові: медики розповіли про стан потерпілих

Троє людей опинилися у лікарні.
Вибух стався напередодні у Львові: одна людина перебуває у вкрай тяжкому стані, ще одна - в стані середньої важкості. Всіх, хто був в будівлі евакуювали. Троє людей опинилися у лікарні. Попередня причина - вибух газу. У будинку нині серйозні руйнування.
Більш детально про трагедію - у сюжеті ТСН.Ранок за 14 грудня.
Купи цегли, вибиті двері та вікна, а ще зруйнована стіна - це наслідки вибуху, який пролунав багатоповерхівці. напередодні увечері. Попередньо відомо, що вибухнув газ у квартирі на другому поверсі. Ймовірно, це була газова колонка. Одразу після вибуху спалахнула пожежа.
"Вибух відбувся на другому поверсі. Квартира повністю охоплена вогнем, всередині були люди. Проводились роботи щодо евакуації людей поверхом вище, а також з поверху, де виникнула пожежа", - каже заступник начальника оперативно координаційного центру Головного управління ДСНС у Львівській області Володимир Дубасюк.
Люди кажуть, що вибух був потужний. "Я аж на диванчику підстрибнула, вийшла на вулицю почало горіти, всі зразу мешканців вибігли".
Трьох жителів будинку забрали швидкі. Зокрема, 70-річна власниця квартири, де стався вибух, а також її 47-річний племінник зазнали опіків. Крім того, один чоловік надихався диму. Усіх шпиталізували.
"Жінка перебуває у вкрай важкому стані: з опіками 25% поверхні тіла і дихальних шляхів, Чоловік має опіки 15% поверхні тіла. Стан середньоі важкості", - розповів завідувач лікарні відділення невідкладної допомоги Олег Малетич.
Через пожежу і її ліквідацію на кілька годин рух на вулиці перекривали. Зупинилися навіть трамваї. Чи всі квартири придатні для проживанн, мають вирішити експерти. Відомо, що кілька помешкань на першому поверсі позаливало водою.