Вибух гранати у Луцьку: що відомо про підривника і у якому стані потерпілі – репортаж ТСН

Четверо з п'яти травмованих внаслідок вибуху гранати залишаються в лікарні. Двоє з них – у реанімації.

До 15 років або довічне ув'язнення загрожує чоловіку, який у Луцьку кинув гранату у натовп людей. Вона здетонувала. П'ятьох поранених забрали до лікарень. Чи є загроза для життя пацієнтів і що відомо про підривника, йдеться в ТСН.

Внаслідок інциденту усього постраждало п’ятеро людей. Це двоє чоловіків та троє жінок. Їх доправили одразу у два медичні заклади. У тяжкому стані 36-річна жінка та молодого віку чоловік. Вони нині в реанімаціях.

Пацієнтів прооперовано і їхній стан вдалося стабілізувати. Щодо конфлікту, відомо, що напередодні ввечері на одній із вулиць Луцька двоє водіїв – буса та легковика – не поділили дорогу. Вони зупинилися, вийшли з машин і розпочалася бійка. На крики прибігли люди із сусіднього будинку. І саме в той момент один із чоловіків на дорогу кинув гранату.

На місце вибуху одразу прибули кілька нарядів поліції, медики та вибухотехніки. На дві години повністю перекрили рух вулицею. Чоловіка, який кинув гранату, затримали. Це 35-річний житель Луцького району.

"Йому інкримінують замах на навимисне вбивство та незаконне поводження з боєприсами", – зазначили у Нацполіції Волинської області.

Затриманий під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років увязнення або довічне. Наразі у поліції з’ясовують, чому в автівці була граната та звідки вона.

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Кинув гранату в натовп людей! Що відомо про луцького підривника

Нагадаємо, що у неділю, 7 липня, у Луцьку з авто чоловік кинув у людей гранату. Зловмисником виявився 35-річний житель Луцького району.

Свідки події розповідають, що конфлікт виник через те, що дві машини, одна із яких нібито належала військовим, не поділили дорогу. Нібито водій побив військовому телефон, а той у відповідь кинув гранату. У поліції цього не спростували і не підтвердили.

Кинув гранату в натовп людей! Що відомо про луцького підривника

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