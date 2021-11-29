Вибух на Бурштинській теплоелектростанції: за життя двох людей борються лікарі

Вибух на Бурштинській теплоелектростанції: за життя двох людей борються лікарі

Ще стан двох людей викликає у медиків менше занепокоєння

Від вибух на Прикарпатті, що пролунав на Бурштинській теплоелектростанції, четверо людей зазнали травм, двох із них нині рятують у реанімації обласної лікарні.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Відомо, що потерпілі отримали глибокі опіки. Життя 22-річного чоловіка, кажуть медики, висить на волосині. У нього обпечено понад 60 відсотків тіла, а найгірше - пошкоджено дихальні шляхи. Стан 32-річного пацієнта - теж тяжкий, у нього обпечено половина тіла, його вже прооперували, але готуються провести ще одну операцію.

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Стан ще двох травмованих трохи легший: в них обпечені обличчя та кисті рук.

За інформацією служби з надзвичайних ситуацій, вибух стався через розгерметизацію труби на котлі 7 енергоблоку, стався викид газопарової суміші.

Пошкоджений енергоблок зупинили та вивели з експлуатації та запустили інший. Станція відновила нормальну роботу.

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