Вибух на підприємстві у Житомирі: троє працівників лікують опіки рук і обличчя

Вибух на підприємстві у Житомирі: троє працівників лікують опіки рук і обличчя

Остаточні обставини події встановлюватимуть фахівці.

Троє людей постраждали від вибуху в Житомирі. Там на приватному підприємстві розірвало 200-літрову діжку із легкозаймистою речовиною. Потерпілі працівники нині у лікарні, у них опіки рук та обличчя.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Також читайте У Кривому Розі у в багатоповерхівці прогримів вибух: на балконі виявилися заблокованими четверо дітей

Попередньо загрози життю немає. Усі потерпілі - то місцеві жителі, їм 22, 26 та 52 роки. Одразу після вибуху їх забрала швидка.

Вибух на приватному деревообробному підприємстві стався напередодні. Вибухнула бочка з легкозаймистою речовиною. Миттєво зайнялися дві металеві сушильні камери та деревина, яка була поруч, і таким чином вогонь поширився дуже швидко.

Рятувальникам, які приїхали на місце, знадобилася година, аби приборкати вогонь. Попередня причина займання – порушення технологічного регламенту, так повідомили в ДСНС. Про що конкретно йдеться, поки не уточнюють. Остаточні обставини події встановлюватимуть фахівці.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Стаття передбачає 8 років позбавлення волі.

Також на підприємство скерують перевірку: зокрема дивитимуться, чи мало воно дозволи на випалювання деревного вугілля.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання