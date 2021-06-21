Вибух на Позняках: у річницю трагедії люди досі залишаються без житла

За даними слідства, вибух стався через порушення інструкції заміни лічильників.

Потужний вибух уранці вихідного дня рік тому зруйнував життя 40 родин в одній із багатоповерхівок на столичних Позняках. Мешканці тікали зі своїх осель хто в чому. Але врятуватися змогли не всі. П'ятьох рятувальники знайшли під завалами. Як стало відомо згодом: це був вибух газу.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

Будинок уже майже демонтований. Під ним збираються його колишні мешканці, які 23 роки вони прожили в одному під'їзді. Тепер усі - хто де. «Багато моїх знайомих казали, який у вас дружний під'їзд. ми всю роботу робили разом», - розповідають колишні сусіди.

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За рік, розповідають, троє їхніх сусідів померли. Вони так і не дочекалися ні вироку винним, ані нового помешкання.«Якщо в когось газ, ніколи в житті не допустять, щоб знімали на повірку лічильники. Так як вони зняли нам, шо ми зараз… Рік минув і тільки дві сім'ї заселилися», - розповідають постраждала Валентина.

У Дарницькій районній держадміністрації письмово ТСН повідомили, що сертифікати видали всім 40 родинам, кошти на ремонт та меблі - двадцятьом вісьмом. Коли чекати гроші решті поки невідомо. Бо спершу вони мають виконати всі бюрократичні умови. «Нам виставлена усна вимога про те, що ми маємо знятися з місця реєстрації і відмовитися від нерухомості. Не всі можуть знятися з місця реєстрації місця проживання», - каже одна із жінок, хто залишається без житла.

Квартири потерпілим виділили в трьох житлових комплексах. Усі в різних районах міста. Більшість - досі без підведених комунікацій. Сім родин своє житло дотепер бачили лише на папері. Сертифікат на нього - це все, що вони мають.

Новини України: рік тому вибух на столичних Позняках зруйнував життя 40 родин

Родина Бойків одна з таких. Їхній дім ще будується. Із вересня вони живуть у соціальному гуртожитку. Вона з чоловіком в одній кімнаті. Її батьки - в іншій. Розібрати всі речі нікуди. Напохваті тільки найнеобхідніше. Усе інше складене в коробки. «Мама сонячні окуляри досі не може знайти. Ми пам'ятаємо, що їх нам знесли з нашого будинку, а де, в якій коробочці - ми не можемо знайти. Хоч усі й підписані», - розповідає пані Тетяна.

День обвалу вона без сліз згадувати не може.

21 червня 2020 року, 10 ранку, неділя. В одну мить обвалилися 16 квартир із 4 по 8 поверхи. Із-під завалів рятувальники дістали тіла п'яти людей. Троє з них - члени однієї родини. Це мати, батько та син. Дивом лише вціліла донька.

Що могло так здетонувати? Від самого початку в мешканців будинку була тільки одна версія. Вони розповідали, що за кілька днів до того як усе сталося, в них забирали лічильники. Два місяці тому це підтвердили офіційно. Київська міська прокуратура повідомила про підозри п'ятьом працівникам «Київгазу». За даними слідства, вибух стався через порушення інструкції заміни лічильників.

У пам'ять про тих, хто загинув під завалами свого дому, до річниці вибуху тут висаджують дерева - три дуби та дві липи. І до місця, де раніше вже замурували ключі від зруйнованих осель, зносять квіти.

«Дорогі сусіди наші, спочивайте з Богом», - згадують загиблих сусіди.

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