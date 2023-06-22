Вибух у багатоповерхівці Києва: місцеві кажуть про запах газу, що відбувається на місці (відео)

Одна з місцевих жительок зазначила – головне, що не постраждали діти і вдалося врятувати кота.

На місці вибуху в 16-поверхівці Києва завершилися роботи з ліквідації пожежі. Місцеві жителі кажуть, що після вибуху чули сильний запах газу.

Про це з місця подій повідомив кореспондент програми "Сніданок з 1+1" Антон Пшеничний.

Так, на місці вибуху в київській багатоповерхівці пожежники вже згортають гідранти після ліквідації вогню. Поряд з будинком працює актокран, що простягається до зруйнованих квартир. На території також розбиті намети Червоного Хреста, в яких можна випити кави чи чаю. На місці побував мер Віталій Кличко.

"Продовжує працювати "Пункт незламності", де люди можуть перечекати. Продовжує працювати поліція. Вона опитує очевидців, збирає свідчення. Місцеві кажуть, що був сильний запах газу після вибуху", – зауважив Пшеничний.

Фото з місця вибуху в 16-поверхівці Києва 22 червня / Фото: ТСН.ua

Одна з жительок пошкодженого будинку з котом на руках наголосила – головне, що не постраждали діти та тварина.

"Найголовніше – що діти здорові і живі, і що кота врятували. Це найголовніше, а решту все буде нормально", – сказала жінка.

Фото з місця вибуху в 16-поверхівці Києва 22 червня / Фото: ТСН.ua

Вибух у багатоповерхівці Києва: що зараз відбувається на місці інциденту (відео)

Що відомо про вибух у Києві 22 червня

В ніч проти 22 червня у Дніпровському районі Києва прогримів сильний вибух у 16-поверховому будинку на вул. Малишка, після чого там спалахнула сильна пожежа на площі 150 кв. м. На місці працювали рятувальники, які допомагали мешканцям евакуюватися.

Як повідомили в КМВА, за попередніми даними, вибух стався через витік газу. У будинку є руйнування на 7,8 поверхах: там зруйновано 4 квартири.

Внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Врятувати вдалося 18 осіб.

Читайте також: