Вибух у багатоповерхівці в Новій Одесі: який стан потерпілих та чи є шанси знайти людей живими

Вибух у багатоповерхівці в Новій Одесі: який стан потерпілих та чи є шанси знайти людей живими

Поки рятувальники розбирають завали – всю територію охороняють поліцейські.

У багатоповерхівці на Миколаївщині, в Новій Одесі, рвонув газ. Двоє людей загинули. Пошкоджено кілька квартир. Тепер рятувальники шукають під завалами людей. Попередньо – їх двоє. Іще трьох уже витягли зі зруйнованих квартир. Вони вже в лікарні.

Про те, який стан потерпілих та чи є шанси знайти людей живими – 27 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30

Наразі рятувальники не припиняють пошуки. У дворі розгорнули тимчасовий рятувальний табір. Адже, зранку з-під будинку не розходяться люди. Це сусіди, родичі постраждалих. Під завалами попередньо знаходиться двоє людей. До цього рятувальники дістали тіло жінки з 5-го поверху. Їй було 84 роки. Продовжують шукати її чоловіка та сусідку з 4-го поверху. Роботи ускладнюються тим, що вибух буквально розірвав будинок, всі плити можуть рухнути будь-якої миті. Аби їх зняти з Миколаєва спеціально пригнали автокран. Із середини потрапити до завалів неможливо. Рятувальники розбирають уламки. Кажуть, працюватимуть аж поки не знайдуть всіх людей, які можуть бути під завалами.

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"Врятовано 3 людини. Зараз стану їхнього здоров'я нічого не загрожує, - зазначили в ДСНС області.

Також один чоловік із сусіднього під'їзду помер від вибухової хвилі – кажуть його родичі.

Попередня причина – вибух газу у квартирі на 5-му поверсі, де жила літня пара. Саме вони, ймовірно, під завалами. А також жінка, яка жила під ними на 4-му поверсі. Сусіди припускають – вибух стався , бо літня пара обігрівалася газом.

Вибух в Новій Одесі: рятувальники шукають під завалами людей, є загиблі

В будинку наразі відключили газ і світло. Поки людей всередину не пускають. Аби було що поїсти – у дворі організували харчування.

Поки люди ночуватимуть у гуртожитку місцевого ліцею. Але більшість мешканців поки що розійшлася по родичах. Коли в них з'явиться своє житло – у мерії поки що не кажуть.

Всі речі людей залишилися всередині. Поки рятувальники розбирають завали – всю територію охороняють поліцейські.

Нагадаємо:

На цьому тижні у Козятині Вінницької області рвонув газ у квартирі на дев’ятому поверсі. Від вибухової хвилі всередині оселі впали стіни. Травм зазнали 82-річна власниця квартири, де стався вибух і 14-річний підліток з іншої оселі.

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