Вибух у Дніпрі назвали терактом: нові подробиці про подію та загиблих

Вибух у Дніпрі назвали терактом: нові подробиці про подію та загиблих

Подію кваліфікували як теракт, проте ані поліція, ані СБУ поки не озвучують жодної версії.

Внаслідок вибуху у середмісті Дніпра загинуло двоє людей. Правоохоронці вважають це терактом. Загинула речниця обласного управління ДСНС Дар’я Гречищева та член громадського об’єднання, інструктор з тактичної медицини Олексій Кавлак. Колеги обох не вірять, що в них могли бути вороги.

Що могло спричинити такий вибух, йдеться 15 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

О дев’ятій ранку 15 вересня просто на тротуарі жвавого проспекту у середмісті Дніпра стався вибух, а потім сильна пожежа. Поліція одразу перекрила тротуар. Рятувальники намагалися загасити пожежу. Вибух був такої сили, що частини машини розлетілися на півсотні метрів. У багатоповерхівці повибивало шибки.

Слідчі та криміналісти обстежили місце вибуху. Як ТСН дізналася з власних джерел, попередньо вважають, що спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Правоохоронці спершу повідомляють про загиблого чоловіка, який саме сів за кермо своєї машини. Згодом стає відомо: загинула ще й його пасажирка. Упізнати їх майже неможливо. Особи встановили за знайденими на місці документами.

Новини України: у середмісті Дніпра під час вибуху загинули дві людини - копи вважають це терактом

На місці трагедії мовчки стоять вогнеборці. Вони дізналися: на пасажирському сидінні підірваного авто загинула їхня колега — речниця обласного управління ДСНС. Дар’я Гречищева у службі порятунку працювала останні вісім років.

А ще вона була волонтеркою Червоного Хреста і на тренінгах співпрацювала з Олексієм Кавлаком. Це загиблий під час вибуху водій. Він був інструктором з тактичної медицини та членом патріотичної громадської організації. Колеги загиблого категорично відкидають, що він міг сам перевозити вибухівку.

За словами найближчих друзів, у нього не було ворогів чи фінансових проблем. Найбільше, що його тривожило — родинні проблеми. Знаємо, що він подавав на розлучення.

"Це, як зараз кажуть, терористичний акт, або це щось з машиною. У мене є варіант - у нього була газова установка, яку давно треба було міняти", - каже Ірина Гура, заступниця керівника тренінг-центру "Aid Brothers".

Водночас фахівці з газового обладнання таку причину відкидають.

"Для такого вибуху, як там стався, повинна бути така божевільна концентрація, що будь-який би здоровий чоловік в машині просто-напросто б не поїхав! Пропан сам по собі смердючий сильно. І запах б добре відчувався", — пояснюють експерти.

Вибух стався просто під вікнами квартири, яку орендував Олексій. Тут саме завершили обшук правоохоронці.

Шматки понівеченого авто слідчі збирали кілька годин. Слідчі сподіваються, що після їхньої експертизи стане зрозуміло, була це вибухівка, чи все ж таки газ. Наразі у поліції жодних підозрюваних немає.

Слідством займається Служба безпеки України, подію кваліфікували як теракт. Ні поліція, ані СБУ поки не озвучують жодної версії. Що стало причиною вибуху, офіційно також поки не повідомляють, але залишків вибухових пристроїв експерти не знайшли.

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