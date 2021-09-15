Вибух у Дніпрі: чому за такими терактами завжди стояли російські спецслужби

Російські спецслужби влаштовують підриви, як показову страту — для залякування та тиску.

Теракт у Дніпрі — вже не перший, де постраждав учасник війни на Сході. За кожним із таких підривів авто, які траплялися раніше, завжди стояли російські спецслужби. В одній зі справ вдалося знайти та засудити виконавицю, що безпосередньо підкладала вибухівку.

Про це йдеться 15 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Формат гібридної війни забезпечує широке вікно можливостей російським спецслужбам. Для них теракт на мирній території іншої країни — теж один із методів, яким окупанти геть не гребують.

Березень 2017 року — у Маріуполі вибухає автомобіль контррозвідника Олександра Хараберюша. Чоловік помирає в кареті "швидкої". За кілька місяців в Одесі затримують виконавицю теракту Юлію Просалову. Вона, жителька Донецька, зізналася, що працювала на замовлення терористів. За виконану роботу від бойовиків отримала 15 тисяч доларів, а згодом від українського суду — 12 років тюрми.

27 червня 2017 року — усередмісті Києва гине розвідник Максим Шаповал. Його авто вибухнуло просто під час руху. Сила була така, що скалками зачепило навіть випадкових перехожих. Згодом в СБУ повідомили, що за терактом стоять бойовики "ДНР" та їхні російські куратори з ФСБ.

Цього ж дня поблизу зони АТО стається ще один підрив, який ніби під копірку нагадує теракт у столиці. Вибухівку заклали під машину СБУ. Загинув контррозвідник Юрій Возний.

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У жовтні 2017 року під Києвом гине Аміна Окуєва — учасниця війни на Сході. Невідомі обстріляли авто, в якому вона їхала разом із чоловіком — Адамом Осмаєвим, він зазнав поранення. За кілька місяців до цього на пару вже здійснювали замах. Тоді кілера вдалося затримати, ним виявився чеченець Артур Денісултанов. Згодом, під час обміну, його передали бойовикам на Донбасі.

Та не завжди російським диверсантам вдається виконати свою криваву справу. Кілька місяців тому контррозвідка СБУ на гарячому затримала чоловіка, який хотів підірвати українського фахівця з озброєння. Ним виявився бойовик так званої "ЛНР".

"Вибухи як правило використовуються, щоб показово знищити людину. Таким чином здійснити тиск на суспільство чи його оточення", — пояснює колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Новини України: чому за терактами з підривів авто завжди стояли російські спецслужби

А ще — залякати інших, та показати, що ніхто не може почуватися в безпеці, навіть за сотні кілометрів від лінії фронту. За словами Віктора Ягуна, Росія не випадково щоразу обирає саме такий метод убивства.

"Якщо треба було зробити вбивство або ліквідацію "по-тихому", то тоді вже підключалися такі речі, які Росія дуже полюбляє — отрута, або в людини стався серцевий напад, або він вішався", — зазначає Ягун.

Після кожного схожого випадку наші спецпризначенці запевняли, що відповідь буде. Іще й така, що ворог тричі пожалкує за свої діяння.

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