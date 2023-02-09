Вибух у Києві із жертвою та потерпілими: рятувальники прокоментували інцидент

За попередньою інформацією, одна людина загинула, трьох вдалося врятувати, пошукова операція триває.

У Києві в Дарницькому районі на території колишнього заводу пролунав вибух. Столичні рятувальники спростували інформацію, яку активно поширюють у Мережі, про "приліт".

Про це ТСН.ua підтвердили в ДСНС Києва.

"Стався вибух з подальшим горінням. Внаслідок НП одна людина загинула, ще четверо під завалами. Попередньо - це складське приміщення. На місці працюють рятувальники', - розповіли нам у ДСНС Києва.

Нагадаємо, мер Києва 9 лютого повідомив про вибух у Дарницькому районі Києва. За його інформацією, інцидент трапився на території колишнього заводу. Попередньою причиною вибуху міг стати газовий балончик.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що вибух пролунав о 15:45. З-під завалів вдалося дістати трьох людей. На жаль, одна людина загинула.

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