Вибух у Києві: що трапилося, скільки загиблих та які подробиці трагедії відомі

Незаконне поводження зі зброєю в Україні трапляється все частіше.

У Києві ввечері 19 листопада прогримів потужний вибух у Дніпровському районі! Місцеві мешканці запанікували.

Що ж трапилося і які подробиці відомі на цей момент розбирадися журналісти ексклюзиву TSN.UA.

До поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.

Внаслідок вибуху загинуло двоє людей: 51-річний чоловік, який у лютому 23-го звільнився зі служби, та його знайома 1976 року народження. Також поранення отримав брат жінки, який тоді перебував в іншій кімнаті. Його госпіталізували.

"За фактом вибуху гранати слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з правовою кваліфікацією – нещасний випадок, внаслідок якого загинуло двоє осіб та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", – повідомили у поліції Києва.

Незаконне поводження зі зброєю в Україні Граната / Фото ілюстративне / Фото: УНІАН

Незаконне поводження зі зброєю в Україні

І цей випадок не єдиний. Від початку повномасштабного вторгнення у поліції фіксують все більше випадків незаконного поводження зі зброєю. Найбільш нашумілий трапився не так давно у селі Чайки під Києвом. Тоді на німецькій бойовій гранаті підірвався помічник Главкома Валерія Залужного Геннадій Частяков. За інформацією слідства йому боєприпас подарували на День народження. Частяков сприйняв зброю за муляж і випадково підірвав презент.

На німецькій бойовій гранаті підірвався помічник Главкома Валерія Залужного Геннадій Частяков / Фото: Євген Карась / Facebook

В загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце.

Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

Вершечок айсберга

Лише в Києві від початку повномасштабної війни подібних історій десятки. На жаль, кілька з них були трагічними.

Так 7 вересня у Вишневому місцеві повідомили про гучний вибух у багатоповерхівці. Як виявилось, там підірвався 47-річний чоловік. У поліції припускають, що той вчинив самогубство.

"В одному з помешкань поліцейські Бучанського управління поліції Київщини виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати М-50. За попередніми даними громадянин вчинив самогубство", – розповів керівник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов

Помешкання зазнало ушкоджень. Окрім загиблого, із місцевих жителів внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Загибель через сварку

29 травня 2023-го стався інша трагедія з гранатою і знову в Києві. Як інформують в обласній прокуратурі, все через сварку між друзями. Коли ж слова закінчились у хід пішла зброя.

Він дістав із кишені гранату, привів її у дію та кинув за 10 метрів від місця знаходження знайомих. Внаслідок детонації вибухового пристрою одна людина загинула, ще троє – травмовані.

У квітні того ж року, уже інший чоловік підірвав гранату, щоб вбити двох своїх знайомих: жінку та чоловіка. Все через ревнощі. Застосувати гранату йому вдалося, але на щастя лікарям вдалося врятувати пару. Обом чоловікам загрожує довічне ув’язнення.

Відлуння війни

На жаль, страждають люди і через необережність. Втрачені боєприпаси, або ті, що не здетонували часто валяються тут і там в лісах чи сільській місцевості. Це таке собі відлуння війни.

В березні 2023-го на Фастівщині 21-річний хлопець наткнувся на гранату, приніс її додому, де і стався вибух.

"На Фастівщині 21-річному хлопцю вибухом рознесло ліву руку. Мати потерпілого почула як граната розірвалась, зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі", – повідомив керівник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Небезпечні трафеї

У поліції закликають людей бути обачними та розумнішими. Чи це граната, чи інша вибухівка - вона вам ні до чого. Це не іграшка і не цікавий трофей. В першу чергу це зброя, завдання якої вбивати ворога. Невміле поводження з нею неодмінно призведе до трагедії. Тому побачивши боєприпаси, або щось, що нагадує вибухівку, не соромтесь повідомляти про це правоохоронцям. Ваша небайдужість врятує життя.

Нагадаємо про інцидент, що трапився у Дніпрі. Там чоловіки кинули гранату в автомобіль. В поліції розповіли деталі та наслідки вчинку. Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

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