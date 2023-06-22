Вибух у Києві в багатоповерхівці: що відбувається на місці трагедії (фото)

Триває рятувальна операція.
Вибух у Києві в багатоповерхівці, що у Дніпровському районі, пролунав у ніч проти 22 червня. Попередньо, у житловому будинку стався витік газу. Було зруйновано квартири на трьох поверхах. Наразі відомо про трьох загиблих і п'ятьох постраждалих.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця трагедії.
Рятувальна операція триває. За даними ДСНС, у 16-поверхівці зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир на сьомому та восьмому поверхах.
Національна поліція розпочала кримінальне провадження через вибух у багатоповерхівці за статею 270 Кримінального кодексу – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Поруч із будинком розбиті намети Червоного Хреста та працює "Пункт незламності", де люди можуть перечекати ліквідацію наслідків вибуху. Правоохоронці збирають свідчення очевидців. Місцеві кажуть, що був сильний запах газу після вибуху.
Нагадаємо, що один із мешканців будинку, де стався вибух, нарікає – пожежу довго не починали гасити. Він каже, що бачив, як на 10-му поверсі людина благала про допомогу, а потім вистрибнула з вікна.
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