Вибух у Києві в багатоповерхівці: що відбувається на місці трагедії (фото)

Вибух у Києві в багатоповерхівці, що у Дніпровському районі, пролунав у ніч проти 22 червня. Попередньо, у житловому будинку стався витік газу. Було зруйновано квартири на трьох поверхах. Наразі відомо про трьох загиблих і п'ятьох постраждалих.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця трагедії.

Рятувальна операція триває. За даними ДСНС, у 16-поверхівці зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир на сьомому та восьмому поверхах.

В будинку, за попередньою інформацією, стався витік газу / Фото: ТСН.ua

Рятувальна операція триває / Фото: ТСН.ua

В будинку зруйновано кілька квартир / Фото: ТСН.ua

Національна поліція розпочала кримінальне провадження через вибух у багатоповерхівці за статею 270 Кримінального кодексу – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Рятувальники розбирають завали / Фото: ТСН.ua

В будинку пролунав вибух у ніч проти 22 червня / Фото: ТСН.ua

Рятувальники розбирають завали / Фото: ТСН.ua

Поруч із будинком розбиті намети Червоного Хреста та працює "Пункт незламності", де люди можуть перечекати ліквідацію наслідків вибуху. Правоохоронці збирають свідчення очевидців. Місцеві кажуть, що був сильний запах газу після вибуху.

ДСНС врятувала котика на місці вибуху в Києві / Фото: ТСН.ua

Мешканцям будинку допомагають психологи / Фото: ТСН.ua

Відомо про трьох загиблих внаслідок вибуху / Фото: ТСН.ua

Мешканцям будинку надають допомогу / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, що один із мешканців будинку, де стався вибух, нарікає – пожежу довго не починали гасити. Він каже, що бачив, як на 10-му поверсі людина благала про допомогу, а потім вистрибнула з вікна.

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