Вибух у Кропивницькому: чому мешканці не можуть повернутися до своїх домівок та як почуваються постраждалі

Вибух у Кропивницькому: чому мешканці не можуть повернутися до своїх домівок та як почуваються постраждалі

За попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші.

Мешканці будинку в Кропивницькому, де напередодні стався вибух, цієї ночі не зможуть повернутися до своїх домівок. Дві доньки загиблого чоловіка нині в лікарні.

Про те, що з ними і які шанси у людей, які втратили дах над головою, повернутись додому - 3 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, нині пані Ганна не відходить від реанімації. Там нині дві її доньки. В пожежі вона втратила чоловіка. У 8-річної Поліни до 30 відсотків опіків тіла. Постраждало усе тіло, вона в опіковому шоці. Старша - 13-річна Діана, теж зазнала опіків. Її стан лікарі оцінюють як середній.

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Тим часом від самого ранку до пошкодженого будинку сходяться його мешканці. На місці рятувальники розгорнули пункт обігріву. До нього звернулися вже понад 90 людей. Там також працюють психологи, які надають першу психологічну допомогу потерпілим, проводять із ними бесіди.

Цю ніч вони провели хто де. Більшість - у родичів, частину відселили до місцевого готелю.

На вході до під‘їзду, в якому стався вибух, цілодобово стоять поліцейські. Вони нікого не пускають усередину. Там зараз працює спеціальна комісія. Це і працівники міськради, і рятувальники, і газовики. Тим часом довкола будинку зібралися його мешканці й оччікують будь-якої інформації про те, коли вони зможуть повернутися до своїх домівок

Вибух у спальному районі Кропивницького пролунав напередодні пообіді. А за кілька хвилин потому квартира на другому поверсі багатоповерхівки, в якій усе трапилося, вигоріла вщент. Пошкоджено п’ять будинків довкола. Від вибуху постраждало сім десятків вікон.

За попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші. У момент вибуху в одній із квартир на третьому поверсі саме встановлювали лічильник.

"Коли прийшов співробітник аварійної служби, то сказав, що поверхом нижче десь витік газу і пішов перевіряти. Після чого, через хвилин 10, і стався вибух. щось, напевно, не зварили як треба, або десь був витік на крані", - розповідає мешканець квартири, в якій встановлювали лічильник, Олександр Романов.

Вибух у Кропивницькому: мешканці ще не зможуть повернутися до своїх домівок

Мати постраждалих дівчат в цей момент саме була на роботі. Коли почула вибух і побачила, що горить, побігла додому, де в цей момент був чоловік і дві доньки. Старша - навчається дистанційно, молодшу батько саме забрав зі школи. Зі слів старшої, коли почалася пожежа, вона знепритомніла. Опритомнівши, побачила, що горить сестра, і витягла її з квартири. 37-річний батько дівчат під час пожежі загинув.

Перевірити дії працівників облгазу тепер має окрема комісія "Нафтогазу". Ну а тим часом експерти на місці все ще встановлюють, які пошкодження є в будинку, чи можна починати відновлювальні роботи і чи безпечно повертатися людям до своїх осель. Ситуацію з відновленням будинку узяв під контроль і президент.

Уже надвечір мешканці під’їзду, в якому стався вибух, дізнаються - щонайменше дві найближчі ночі вони ночувати вдома не зможуть.

Нагадаємо:

28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотириповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші, без наступного горіння.

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