Вибух у Запоріжжі: що відомо про загиблу людину та стан потерпілих

Вибух у Запоріжжі: що відомо про загиблу людину та стан потерпілих

Один із під'їздів - напівзруйнований.

Одна людина загинула і ще двоє зазнали травм - у багатоквартирному житловому будинку в Запоріжжі посеред ночі пролунав вибух.

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Про стан постраждалих в ефірі ТСН.Ранок з місця події розповів кореспондент Яків Носков.

За попередніми даними, загинула жінка, її тіло, вкрите чорною плівкою, лежить просто під будинком. Чекають спецбригаду, яка б доправила тіло до моргу. Двоє людей з численними опіками перебувають у центрі екстремальної медицини Запоріжжя. Найбільше постраждала жінка, у якої 80% опіків тіла.

Вибухова хвиля прошила наскрізь ту квартиру, де трапився вибух, її зруйновано вщент. Вибухом також зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир.

Люди кажуть, що вибух стався близько 4 ранку, коли більшість ще спали. З третього зруйнованого під’їзду проведено евакуацію 15 мешканців. У дворі встановили намет, для постраждалих розносять чай.

Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники та вирішується питання щодо тимчасового розселення людей.

Нагадаємо, 28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотириповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші, без наступного горіння.

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