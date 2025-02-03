Вибухи біля приміщень ТЦК в Україні: хто за цим стоїть і які наслідки

В Україні фіксують вибухи у ТЦК. Невідомий пристрій здетонував у Павлограді на Дніпропетровщині. Один чоловік зазнав поранень. Розслідують подібний інцидент і у Рівному. Там напередодні внаслідок вибуху у військкоматі одна людина загинула, ще шестеро поранені.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Потужний вибух у Рівненському ТЦК пролунав у суботу під вечір. Мешканці району одразу не зрозуміли, що трапилося. Адже повітряної тривоги, кажуть, не було.

До військкомату за лічені хвилини прибули усі екстрені служби. Оточили територію довкола. Згодом у поліції повідомили: одна людина загинула, ще шестеро поранені. Цивільні вони чи військові - подробиць нема. У терцентрі комплектування підтвердили, то був вибух.

На місці працювали слідчі. Подробиці трагедії обіцяють повідомити згодом. Та уже наступного дня пролунав вибух біля ТЦК і у Павлограді на Дніпропетровщині. Там минулось без загиблих - один чоловік дістав поранення. Його стан, повідомляють, легкий. Свідки кажуть, перед тим, як прогриміло, бачили, як від будівлі втікав невідомий. Офіційна інформація з ТЦК дуже скупа: усіх причетних встановлюють слідчі.

Місце теракту

Та це вже не перших вибух біля ТЦК на Дніпропетровщині. В середині грудня стався теракт біля війккомату в обласному центрі. Тоді одна людина загинула. Ще 4 дістали поранень, серед них двоє поліцейських. За кілька годин після інциденту затримали 37-річного чоловіка. Слідчі повідомили, до адмінбудівлі він приніс сумку з вибухівкою на замовлення ворожих спецслужб. З куратором спілкувався у месенджері. У суді підозрюваний виправдовувався: "Мене ввели в оману. Там не повинно було бути ніякої вибухівки. Там повинна була бути краска і гроші. Ті гроші були для того, хто повинен був отримати хабаря. Наміру чи там ще чогось такого вбивати, робити вибух в мене не було. Я був необізнаний".

Підозрюваний у теракті

Та невдовзі затримали спільників затриманого – подружжя, яке на замовлення окупантів виготовили вибуховий пристрій і передали дніпрянину. Про все відзвітували російському куратору. За даними слідства, вони готували іще один вибух. Нині усі троє у СІЗО. Їм загрожує довічне.

На Житомирщині вибух пролунав наприкінці грудня біля Бердичівського районного терцентру комплектування. Тоді ніхто не постраждав. На місці знайшли сумку з мобільним телефоном та вибухівкою, яка не здетонувала. Вона містила металеві кульки, які у разі вибуху спричинили б множинні поранення в людей. Тоді в області оголосили спецоперацію і вже за кілька годин затримали підозрюваних у злочині. Один з них – 41-річний неодноразово судимий уродженець Донеччини. Його затримали в маршрутці дорогою до Києва. Також слідчі встановили, спільницею чоловіка була 23-річна жителька Бердичева. І знов-таки працювала пара під керівництвом російських кураторів.

Нині усі вибухи на території ТЦК спільно розслідують поліція та СБУ.

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Нагадаємо, Сирський жорстко відреагував на серію нападів на ТЦК та вбивство військового.

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