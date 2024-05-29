"Вибухи, крики і спроба врятувати людей": чоловік, який вижив у харківському "Епіцентрі", розповів про теракт РФ

Вбитих росіянами людей у Харкові уже 19. Під руїнами будівельного гіпермаркету, який окупанти атакували в суботу, знайшли останки ще одного загиблого. Пошуки фрагментів тіл на згарищі тривають уже чотири дні. Лише двох жертв вдалось упізнати одразу. Аби встановити особи інших, проводили ДНК-експертизи. На тепер ідентифіковано 16 людей. Досі є зниклі безвісти.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Купи вигорілого сміття та попелу рятувальники вручну просіюють та проглядають. Лопатами та вилами буквально просіюють попіл аби відшукати рештки загиблих. Це неймовірно кропітка та тривала робота. А тим часом інші бригади обстежують частину територію. Напередодні там між рядами у відділі кераміки вдалось знайти тіло людини. А цієї ночі вдалось ідентифікувати загиблого батька 8-річного хлопчика. Дитина не дочекалась тата вдома з роботи і разом з мамою пішли здавати зразок ДНК. Рятувальники криміналісти та правоохоронці четвертий день поспіль працюють на місці. Під постійною загрозою обстрілів

Серед руїн рятувальники витягають посуд, металеві полички, ванни, побутову техніку. Це був будівельний гіпермаркет, який нині дотла згорів. Посеред білого ворог завдав сюди удару. Одна авіабомба влучила в магазин. Втім за даними прокуратури, жертв внаслідок цієї атаки могло бути більше. Адже поруч зі згарищем сапери знайшли нерозіваний авіаційний боєприпас. Після атаки одразу ж зайнялась масштабна пожежа. Тим, хто був далі від влучання пощастило вибратись.

"Епіцентр", де Росія влаштувала теракт

"Вибух був спочатку один. Хтось закричав, що треба виводити людей. І через кілька хвилин рвонуло ще раз. Все посипалось. У мене перелом обох ніг, я впав з другого поверху. У мене там друг загинув, багато моїх знайомих загинуло", - каже житель Харкова Віталій.

Майже півсотні людей отримали травми різного ступеню тяжкості. Близько двадцяти з них і досі в лікарні. І майже всі, кого врятували з пожежі - мають опіки шкіри та дихальних шляхів. Троє поранених були у важкому стані.

"Їх вдалось стабілізувати. Одразу ж вони були подані в операційні. Їм були виконані оперативні втручання. Апарати зовнішньої фіксації були встановлені. Одна людина на витяжінні, люди були в стані середньої важкості, як фізично так і емоційно. Були в стресі. В деяких людей були опіки, шкіри, дихальних шляхів. Також були травми скелетні. Це переломи кінцівок. І багато уламкових осколкових поранень всього тулуба і голови", - каже в.о генерального директора медзакладу Руслан Врагов.

Місце російського теракту в Харкові

Цей будівельний гіпермаркет став черговим місцем трагедії у Харкові. Остаточна кількість жертв і досі невідома. Четвертий день поспіль До місця трагедії люди зносять квіти лампадки та дитячі іграшки.

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