Вибухи пейджерів у Лівані: скільки бойовиків "Хезболли" постраждало, хто стоїть за спецоперацією і як це реалізували

9 загиблих, понад 2800 поранених у Лівані через те, що популярні серед членів терористичного угруповання "Хезболла" пристрої протягом години вибухали по всій країні.

Ізраїльський "Моссад" і армія від коментарів відмовилися, однак і офіційний Ліван, і "Хезболла" звинувачують в цьому саме їх, американський телеканал CNN, посилаючись на власні джерела, теж стверджує, що це ізраїльська операція.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Що відомо про вибухи пенджерів

У Лівані раптово почали вибухвати пейджери. Поранення очей і рук стається найчастіше. За інформацією The New York Times від анонімних місцевих джерел, всі дістали одне й те ж саме повідомлення. Багато хто подивився на нього і буквально за кілька секунд пейджери вибухнули.

"О пів на четверту дня в лікарні почали надходити поранені. Дуже багато. З різних напрямків. Ми зафіксували більш як 2800 поранених, з них 200 в критичному стані. Серед загиблих - дитина", - заявив міністр охорони здоров'я Ірану Фірасс Аб'яд.

Завдяки відсутності в пейджері передавача - дуже важко визначити його місцезнаходження. За це пейджери люблять терористи на Близькому Сході. Зокрема бойовики ліванського угруповання "Хезболли", яке фінансує Іран.

У Лівані лунали вибухи

Хто стоїть за спецоперацією і як це вдалось реалізувати

Висувають різні версії події: або це сама "Хезболла" вмонтувала в свої пейджери пристрої самознищення, просто цю систему комусь вдалося хакнути. Або ж "Хезболла" купила партію пейджерів, в які - чи то ще в країні-виробнику, чи пізніше хтось вмонтував невеличку вибухівку, яку потім централізовано привів у дію.

Ізраїльська армія та Моссад від коментарів відмовляються. У аналітиків усього світу жодного сумніву в тому, чия це операція немає.

"Такої операції в регіоні ще не було, аби одночасно знешкодити 3000 бойовиків, що можуть натискати на спусковий гачок, чи запускати ракети в бік Ізраїлю. Це надзвичайна операція розвідки, ще й у тому, що куди більшою є психологічна шкода, завдана "Хезболлі": що хтось може таке з ними зробити, навіть не вводячи війська в Ліван", - каже засновниця безпекового аналітичного центру "Альма" Саріт Зехаві.

Сполучені Штати твердять: участі в операції вони не брали.

За однією з версій останню партію пейджерів "Хезболла" закупила на Тайвані. Де-факто політично незалежному острові, який виробляє величезну кількість хайтеку.

Що кажуть у компанії, яка виробляє пейджери

Проте компанія-виробник теж спростовує оборудку.

"У нас є контрагент в Європі, з яким ми співпрацювали протягом трьох років, вони представляють усю нашу продукцію. Вони також виробляють пейджери, використовуючи наш бренд, вони платять нам за використання нашого логотипу, у нас є відповідні контракти, я все покажу. Жоден з компонентів цього продукту нам не належить, жоден не було експортовано від нас", - каже засновник компанії GOLD APOLLO Хсу Чінкван.

Легких ушкоджень дістав навіть посол Ірану в Лівані, його теж ушпиталили. Серед загиблих, повідомляють - син одного з ліванських депутатів від "Хезболли". І терористичне угруповання, і офіційний Ліван винуватять у зламі пейджерів і активації пристроїв самознищення ізраїльтян. "Хезболла" обіцяє удар у відповідь.

Пейджер

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