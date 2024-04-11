Вибухи по всій Україні – нова комбінована атака: куди поцілили ракети і дрони

Після атаки Зеленський емоційно звернувся до партнерів, аби ті припинили заплющувати на все очі, і нарешті зрозуміли, наскільки українцям потрібна потужніша ППО.

Україна пережила чергову масовану повітряну атаку росіян! В ніч проти 11 квітня летіли десятки ракет і "Шахедів". Ціль рашистів незмінна: вони б’ють по цивільних і критичній інфраструктурі. Харків, Запоріжжя, Львівщина, Киїщина і не тільки – гучно було одразу в кількох регіонах. Про наслідки атаки уже доповів і президент Володимир Зеленський.

Що вдалося збити, куди таки поцілили росіяни і чи має Україна свою відповідь на цей терор, дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.ua.

Масована атака РФ

40 ракет різних типів і ще стільки ж "Шахедів"! Командувач Повітряних сил Микола Олещук доповів про роботу ППО. Оборонці українського неба відпрацювали на максимум, утім збити все, на жаль, не вдалося. Атака була комбінованою і тривала кілька годин поспіль. Ворог бив С-300 по Харківщині, а також запускав "Кинджали", крилаті ракети х-101/х-555, керовані авіаційні ракети Х-59 та ще 40 дронів:

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"У ніч проти 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина.

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Росія запустила 6 "Кинджалів"

Застосував цього разу ворог і свою найпотужнішу зброю – аеробалістичні ракети "Кинджал". Близько 6:00 у повітря злетіли російські МіГи. Основний напрямок удару ворога – захід України, зокрема Львівщина. Саме туди летіли і "Кинджали", пишуть моніторингові пабліки. Цілили по українській енергосистемі та газопроводу, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький:

"Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському. Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв і постраждалих нема".

Літак з ракетою "Кинджал"

Обʼєкти критичної інфраструктури пошкоджені також на Запоріжжі. Уламки дрона впали на енергетичний обʼєкт на Одещині. Вибухи чули також на Дніпропетровщині, Черкащині, Миколаївщині, Херсонщині, Хмельниччині та Рівненщині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи по всій Україні! Нова комбінована атака! Куди поцілили ракети і дрони?!

Потужна атака на Харків

Найбільше ж знову від ворожих ракетних атак з неба та землі страждає Харків. Мер міста Ігор Терехов попередив мешканців, що у Харкові цілком можливі перебої з електрикою. Метро навряд чи працюватиме. За словами заступника голови Офісу президента Олексія Кулеби, лише по самому Харкову за ніч "прилетіло" понад 10 ракет:

"Найскладніша ситуація в Харківській області. Там більше 10 ракетних ударів лише по місту. Країна-терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві. Наразі вже є перебої з електрикою в області – більше 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання. Метрополітен працює в якості укриття. Енергетики та профільні служби аналізують наслідки терористичної ворожої атаки. Фахівці, місцева та обласна влада працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки".

Харкову потрібна допомога

Схоже, що ситуацію у Харкові взяли під контроль просто в Офісі президента. Там обіцяють якнайшвидше повернути харків’янам світло. Поки ж у місті діють графіки аварійних відключень, кажуть в "Укренерго".

Але ситуація під повним контролем. Зокрема, попри удари, у Харкові працюватимуть лікарні, бо всі вони мають резервні генератори. Утім, місту вкрай потрібна допомога.

Ворог влучив по ТЕС на Київщині

Російські пропагандисти стверджують, що уразили Трипільську ТЕС на Київщині. Підтвердили ураження об’єкта критичної інфраструктури в області і в Київській військовій адміністрації, утім, куди саме поцілив – ворог не уточнюють

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Перебоїв з електрикою в столиці немає, однак голова Української громади, де розташована ТЕС, закликав місцевих зачинити вікна, щоб не дихати шкідливими продуктами горіння:

"Прошу всіх щільно зачинити вікна в своїх оселях, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води! Обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все необхідне. При повітряних тривогах укотре закликаю – біжіть в укриття! Війна!"

У "Центренерго" заявили, що Трипільська ТЕС повністю знищена.

Пожежа на Трипільській ТЕС після атаки 11 квітня / Скриншот з відео

Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК

У ДТЕК скаржаться, що Росія атакувала чергові дві їхні теплоелектростанції. Станом на 11 березня ворог завдав 170 ударів по українських ТЕС.

"Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", – повідомили в ДТЕК.

Емоційне зверенення Зеленського щодо атаки

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На ракетний обстріл ворога уже відреагував і Зеленський. Він емоційно звернувся до партнерів України. Ті мають припинити заплющувати на все очі, нарешті побачити і зрозуміти, наскільки українцям потрібна потужніша ППО:

"Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "Шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор".

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Україні потрібна ППО

Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії.

"Я відчуваю, що вдаряюся головою об стіну". Таку гучну заяву напередодні в інтерв’ю The Washington Post зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Виявляється, українські фахівці знайшли по світу аж 100 батарей Patriot, які б могли передати союзники. У сусідній мирній Європі досі є, наприклад, порти, які захищають по два американських ЗРК, в той час як Україна змушена терпіти нескінченні нальоти росіян.

Україні потрібні лише 26 батарей, але партнери навіть не хочуть давати їх в оренду. Ось що Кулеба раніше сказав лідерам НАТО у Брюсселі під час святкування 75-річниці Альянсу. Його слова цитують журналісти:

"Мені шкода, що я зіпсував вам вечірку з нагоди дня НАТО, але наймогутніший Альянс світу не може знайти 7 батарей Patriot для України, яка щодня відбивається від балістичних атак?"

Хочемо вірити, що партнери нарешті почують українську владу.

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