Вибухи почастішали, люди чекають на ЗСУ: що відбувається в окупованому Херсоні

Зараз в тимчасово окупованому Херсоні та в області все частіше чути вибухи, місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

Про це в етері ТСН.19:30 розповіла кореспондентка ТСН Олена Ваніна, якій вдалось виїхати з окупованого Херсона.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що на півдні України уже давно триває контрнаступ ЗСУ. Вона наголосила, що для цього спочатку потрібно було стримати ворога, потім відбувається знищення боєприпасів, живої сили та логістики.

"Я підтверджую те, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони", - сказала речниця ОК "Південь".

Олена Ваніна підтвердила, що в окупованому Херсоні останніми днями все частіше палають склади зброї та позиції загарбників.

"Вибухи почастішали, стали ближче і гучніше, кажуть херсонці. Особливо останні 2 дні. Вибухають склади з боєприпасами, командні пункти та місця, де розташована ворожа техніка. Сьогодні наші військові влучили у військову частину, де колись була наша нацгвардія, а зараз там розмістилися рашисти. Вона розташована в житловому мікрорайоні. Але наші роблять усе точно і чітко, аби не постраждали мирні жителі. Стіни, звісно, трусяться, але заради перемоги це можна потерпіти", - каже Олена Ваніна.

Кореспондентка ТСН зазначає, що 28 серпня ЗСУ поцілили в колонію суворого режиму, в якій окупанти ремонтували свою техніку.

"Вчора влучили у промзону колонії суворого режиму на околиці Херсона. Там рашисти ремонтували свою техніку. У Новій Каховці розбили завод, де базувалися рашисти. Вибухи там чутно і зараз, що окупанти аж оголосили евакуацію з робочих місць і закликали людей піти до укриттів. Також непрохідні для військової техніки усі мости через Дніпро. І сьогодні місцеві жителі повідомили, що пошкодили міст через річку Конка, це на під'їзді до Антонівського мосту. Кажуть, що бачили російські вантажівки з матеріалами для нової понтонної переправи. Адже переправитися тепер можна лише за допомогою понтонних та паромних переправ. А місцеві жителі стали частіше користуватися катерами", - зазначає Ваніна.

Щодо виїзду з Херсона, то через активні бойові дії він ускладнився. Величезні черги на переправі через Дніпро, люди стоять у чергах по 7 годин. Збільшилися черги і на блокпосту у Василівці на Запоріжжі. Зараз виїзд може затягнутися на 5-7 днів. Під спекотним сонцем перебувати у степу дуже важко.

"Щодо закликів до тих, хто залишився, запастися продуктами, водою і подбати про сховища. Повірте, херсонці готові вже давно. Набрані діжки з водою та ящики з крупами стоять у мене у квартирі ще від квітня. Адже ми розуміємо, що кожен вибух, кожне влучання у ворожий склад наближає нас до звільнення Херсонщини. І попри страх, люди радіють цим вибухам. Стало важче доправляти продукти через перебиті мости, але люди готові терпіти, аби тільки нас звільнили. Ми також розуміємо, що після того, як відійдуть, рашисти почнуть обстрілювати звільнені території", - каже кореспондентка.

Люди розповідають, що після зупинки Запорізької ГЕС на Херсонщині щодня вимикають світло. У цей час немає і води. Тому запасаються, як можуть. Буває, що на кілька годин зникає інтернет і навіть російський мобільний зв'язок. Величезна проблема з виплатою українських пенсій. Багато карток заблоковано. Росіяни пропонують свою допомогу, але для цього треба зробити їхній паспорт. Тому люди дуже чекають на ЗСУ, бо робити цього не хочуть.

"Попри успіхи наших військових, не припиняються репресії. Щодня в області зникають по кілька людей. Окупанти впевнені, що розпочнуть навчальний рік, і змушують відправляти дітей на навчання до шкіл, де поодинокі вчителі погодилися на співпрацю. Агітують брати участь у референдумі. Але наші військові не дають рашистам призначити точну дату. Сьогодні люди розмістили фото, де російські солдати кудись ідуть із великими сумками. І це вселяє оптимізм. Проте, ми розуміємо, що звільнення Херсонщини не буде швидким і простим. Заради того, щоб було менше наших жертв, люди готові чекати. Попри те, що зараз це вкрай важко. І поки я це розповідаю, в області чутно нові вибухи. Ми дуже щиро бажаємо успіху нашим військовим", - наголошує Олена Ваніна.

Нагадаємо, в Херсоні ЗСУ влучно вдарили по розташуванню окупантів.

Читайте також: