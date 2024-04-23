Вибухи у Києві, Одесі та атака на Харків: телевежа склалася навпіл

Росія хоче зробити Харків непридатним для життя і залякати людей! Саме таку логіку в атаках ворога вбачає Зеленський.

Харків, Київ та Одеса! Вночі ворог знову атакував ракетами та дронами Україну! У столиці працювала ППО, а в Одесі ворог пошкодив десятки житлових будинків. Але чи не найбільше від атак знову страждає Харків. У ніч проти 23 квітня на місто летіли дрони, а напередодні рашисти зруйнували важливий інфраструктурний об’єкт і найвищу споруду – телевежу. Але це не так дивує, як реакція на Мережі. Серед нібито "патріотів" України знайшлися ті, хто цинічно радіє знищенню вежі.

Про ситуацію у Києві та Одесі, а також про те, як Харків оговтується від страшних "прильотів", чим рашистам вдалося влучити у вежу і про що може свідчити цей удар – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.ua.

Росіяни вдарили по телевежі в Харкові

Ця новина підняла на вуха всю Україну! 22 квітня серед білого дня рашисти завдали чергового удару по самому центру Харкова. Але ціль обрали незвичайну – ракета влучила просто у харківську телевежу. Очевидці встигли зняти, як з об’єкта інфраструктури з величезної висоти падає шпиль.

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Харківська телевежа – найвища споруда споруда міста. Її висота – близько 240 м, тож видовище було страшним. Згодом у Мережі з’явилися перші кадри наслідків падіння шпилю. Сама ж вежа тепер стоїть ніби обезголовлена.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи у Києві та Одесі і атака на Харків: телевежа склалася навпіл!

Ракетна атака на Харків

Як стало відомо пізніше, у харківську телевежу влетіла ракета Х-59. На щастя, ніхто з людей не постраждав, адже всі технічні працівники перебували в укриттях. Через руйнування вежі у місті тимчасово відсутній телевізійний сигнал. Працюють лише кілька радіостанцій.

"Наразі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується. На час ремонтних робіт жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть отримувати інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватися кабельним або онлайн-телебаченням або отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі", – повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Росія хоче зробити Харків непридатним для життя і залякати людей! Саме таку логіку в підступних атаках ворога вбачає президент Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні він повідомив, що поговорив про атаку з президентом США Джо Байденом.

Наслідки ракетного удару по телевежі в Харкові 22 квітня / Фото: Олег Синєгубов

Телевежу хотіли знищити ще 2022 року

Варто сказати, що ця атака на харківську телевежу – далеко не перша. Ще 6 березня 2022 року рашисти вдарили по ній, скинувши на споруду аж вісім авіабомб ФАБ-500.

Тоді вежа витримала, хоч і зазнала руйнувань. А ось російський льотчик, який залетів у небо над Харковом, отримав по заслузі – літак збили, а його самого схопили і засудили до 12 років ув’язнення за бомбардування цивільних і порушення інших звичаїв війни, повідомляли в СБУ.

Наразі ситуація з комунікаціями в місті складна, але стабільна. Українці без проблем знайдуть альтернативні способи дізнатися новини, наприклад, через численні соцмережі.

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Реакція Мережі на удар по Харкову

Але ось такої ганебної реакції на обстріл Харкова не можна було і чекати. Особливо від "своїх" же.

"Повідомляють, що кляті вороги у Харкові пошкодили найсвятіше – телевежу, яка транслювала телемарафон. Ужос! І шо тепер мудрому народу робити? Звідки дізнаватися правду???" – написав у Facebook Олександр Дедюхін.

І ось це каже неабихто, а священник Православної церкви України, а за сумісництвом блогер і депутат Полтавської міської ради. Дедюхін балотувався до міськради від партії "Європейська солідарність", звідки його 2021 року виключили через сексизм. Священника звинуватили в сексизмі через образливий пост у Facebook на тему абортів.

Скандальний священник ПЦУ Олександр Дедюхін / Фото: Олександр Дедюхін facebook

У Мережі знайшлися і більш притомні люди, яких не веселить, які не радіють через знищення української критичної інфраструктури і не сіють чвари всередині українського суспільства. На щастя, таких більшість.

Атака по Києву та Одесі

Бив ворог по Харкову і в ніч проти 23 квітня. Як повідомили у Повітряних силах, на місто летіла ракета з Бєлгорода. Під ударом були також Одеса і Київ.

"У ніч на 23 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської обл. – рф. та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) і Курської обл. – рф", – повідомили в Повітряних силах.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби. Цієї ночі захисниками неба збито 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях, додали в ПС.

Руйнування в Одесі внаслідок атаки дронами 23 квітня / Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олега Кіпера

Найбільше дісталося Одесі. Внаслідок ворожої атаки там знову страждають цивільні та їхні будинки. Більше інформації повідомили у мерії:

"Внаслідок ворожої атаки в нашому місті знову пошкоджений житловий будинок, постраждали цивільні люди. За попередніми даними, це 14 квартир, близько 34 осіб. З них 7 людей постраждало. На даний час розгорнуто одеський міський оперативний штаб, працює Департамент муніципальної варти, Департамент житлово-комунального господарства та комунальні підприємства. Надаємо допомогу мешканцям міста постраждалим та на відновлення постраждалих будинків, яких достатньо велика кількість, по відновленню вікон та дверей".

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