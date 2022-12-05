Вибухи у Кривому Розі та Запоріжжі і жорстка заява Білого дому щодо Росії: головні новини ночі 5 грудня

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Головні новини ночі 5 грудня 2022:
- На Херсонщині за два дні ніхто не зміг скористатись "коридором" евакуації через Дніпро. Читати далі –>
- У ISW повідомили останні новини з Бахмуту: карта боїв. Читати далі –>
- У Кивому Розі прозвучало кілька вибухів. Читати далі –>
- У Маріуполі росіяни виморюють холодом місцевих жителів — радник мера. Читати далі –>
- Набуло чинності ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти. Читати далі –>
- Адміністрація Байдена працює над визнанням Росії "країною спонсором тероризму" - Блінкен. Читати далі –>
- У Запоріжжі пролунала серія вибухів. Читати далі –>
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