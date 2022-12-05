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Вибухи у Кривому Розі та Запоріжжі і жорстка заява Білого дому щодо Росії: головні новини ночі 5 грудня

Автор
Тетяна ВеличкоТетяна Величко
Дата публікації
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1501
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи у Кривому Розі та Запоріжжі і жорстка заява Білого дому щодо Росії: головні новини ночі 5 грудня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 5 грудня 2022:

  • На Херсонщині за два дні ніхто не зміг скористатись "коридором" евакуації через Дніпро. Читати далі –>
  • У ISW повідомили останні новини з Бахмуту: карта боїв. Читати далі –>
  • У Кивому Розі прозвучало кілька вибухів. Читати далі –>
  • У Маріуполі росіяни виморюють холодом місцевих жителів — радник мера. Читати далі –>
  • Набуло чинності ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти. Читати далі –>
  • Адміністрація Байдена працює над визнанням Росії "країною спонсором тероризму" - Блінкен.  Читати далі –>
  • У Запоріжжі пролунала серія вибухів. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1501
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