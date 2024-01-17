Вибухи у російському Воронежі: які наслідки та що було ціллю безпілотників

У Росії напередодні у різних населених пунктах пролунали вибухи. "Бавовна" стала причиною надзвичайного стану у Воронежі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.



У Воронежі росіяни бідкаються на наліт безпілотників та падіння їхніх уламків на будинки.

"Моя дитина поповзла з дивана на ліжко, а потім пролунав такий звук, ніби їде мотоцикл чи машина, після - вибух і спалах. Я схопила дитину, скрізь були осколки і дим. І ми його схопили - і до кладовки!", - заявила громадянка держави-агресорки.

Вибухи у Воронежі

Через атаку безпілотників влада міста запроваджує режим надзвичайної ситуації, звітує про збиття 5 та перехоплення ще 3 дронів. Уламки одного з них пошкодили вікна і балкон у житловому будинку. Мешканців відселяють до найближчої школи.

Імовірна ціль цієї атаки насправді військова - неподалік розташований аеродром "Балтимор". Там базуються бомбардувальники Су-34, які Росія використовує для атак на нашу державу. Чи вразив якийсь із дронів летовище, поки що незрозуміло, адже російська влада традиційно надає неправдиву інформацію про пошкодження. Втім, місцеві ЗМІ нарахували в районі летовища півтора десятка вибухів - більше, ніж заявлену кількість дронів.

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Нагадаємо, СБУ спіймала зрадника, який наводив ракети РФ на житлові будинки.

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