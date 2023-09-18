Вибухи в Криму: Буданов дав новий прогноз щодо життя росіян на українському півострові

ЗСУ вже до кінця 2023 року можуть розірвати сухопутний коридор РФ з тимчасово захопленим півостровом, вважає очільник ГУР.

Одразу у кількох районах Севастополя лунали вибухи. Окупанти заявили, що ситуація стабільна, а місцеві тим часом кричали: “кошмар”. Керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов тим часом дав новий прогноз розвитку подій у Криму.

Про це йдеться в ексклюзиві на ютуб-каналі ТСН.ua.

Казковий мис Фіолент, що в Криму, в ніч проти 18 вересня був особливим. Про феєрверк там потурбувалися ЗСУ. Та й вдарили не просто так. Саме там розташовано частину російськох протиповітряної та радоелектронної боротьби.

Люди повідомляли про чотири вибухи в кількох районах Севастополя. Натомість окупанти атаку як і завжди заперечували. В них вибухи не фіксуються, пошкоджень немає, постраждалих теж.

Тим часом речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни "повзають" півостровом так, щоб не потрапити під "бавовну" і часто ховаються за спинами місцевих жителів.

А начальник ГУР Кирило Буданов напророкував крах росіян у Криму. За його словами, ЗСУ вже до кінця 2023 року можуть розірвати сухопутний коридор РФ з тимчасово захопленим півостровом.

"Росіяни це добре розуміють, тож у відчаї передчасно розгорнули свої резерви", - сказав Буданов.

Бити по російських базах у Криму теж є чим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Вибухи в Криму! Буданов дав новий прогноз! Росіянам радять тікати!" Тут надано коментарі не лише очільника ГУР, але й українських військових експертів.

Напруга все нарастає. Росіянам радять швидесенько тікати з українського Криму.

Додамо, що керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 рр. Микола Маломуж теж розповів про можливість розірвання сухопутного коридору Росії до окупованого Криму ще до настання зими.

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