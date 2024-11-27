Вибухи в Криму: що атакували Збройні сили України та як реагують росіяни

За даними моніторингових ресурсів, Крим атакувало від 40 до 60 дронів та ракети.

Росіяни заявили про повітряну атаку на окупований Крим вранці 27 листопада. На півострові працювало ППО та було чутно звуки дронів та вибухів.

Що атакували Збройні сили України – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Вранці російські пабліки в Криму повідомили, що ППО Росії відбиває великий наліт українських безпілотників та ракет.

"З Одеси було запущено дві хвилі БПЛА. Перша складалася як мінімум із 12 БПЛА, а друга хвиля, за оцінками, до 50 БПЛА. Летять над Чорним морем у напрямку Севастополя. Також були запущені ракети, ймовірно, "Нептун" та/або С-200", – писали окупанти.

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ЗСУ, ймовірно, атакували аеродром Бельбек у Севастополі – за даними моніторингових ресурсів, на північний захід півострова летіло спершу близько 40 БПЛА, за іншими даними їх було понад 60. Також за попередньою інформацією півострів атакували маловисотні протикорабельні ракети "Нептун" і поки що невстановлена ​​балістика. Імовірно, це британські Storm Shadow.

Росіяни в Криму масово скаржаться на відсутність повітряної тривоги під час атаки. Батьки школярів і дошкільнят почали питати, чому їхні діти не перебувають в укриттях. Масові звернення надходять до псевдогубернатора в його соцмережах.

Реакції росіян на відсутність тривоги / Фото: Telegram / Крымский ветер

"Увімкніть тривогу у місті, школи тільки на вас орієнтуються, діти сидять на уроках під час атаки"

"Оголосіть будь ласка на сполох! Адже саме за нею вчителі та вихователі спускають дітлахів. А про те, що просто "зберігайте спокій і залишайтеся в укриттях" на них не діє! Самі ж сказали за інструкцією лише на вас спиратися"

"Дуже близько і гучно, чому немає тривоги?"

"Чому скасували тривогу та дітей вивели з підвалом, якщо ще збивають? Що за маячня?"

Більше інформації – в ексклюзиві ТСН: "ТЕРМІНОВО! ВИБУХИ У КРИМУ: окупанти виють! В Мережу злили ВІДЕО!"

Нагадаємо, що в середині листопада речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Сили оборони України не припинили атак на Кримський міст.