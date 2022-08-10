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Вибухи в Криму: військовий експерт розповів, чи застосує Росія ядерну зброю у війні проти України

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Вибухи в Криму: військовий експерт розповів, чи застосує Росія ядерну зброю у війні проти України

Фото: ТСН.ua

Росія після вибухів у Криму не застосує проти України ядерну зброю.

Це пов'язано з тим, що держава-окупантка не визнає те, що Крим обстріляли саме з території України. 

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав військовий експерт Сергій Грабський. 

"Українцям не варто боятись, що Росія застосує ядерну зброю. Перше - Росія не визнала, що удар по Криму нанесла Україна. І ми таку позицію повністю підтримуємо: ми знаємо, що ми робимо, і для чого. Росія тепер намагається зробити красиву міну при поганій грі. Якщо така операція навіть мала місце, то ми говоримо про провали Росії в напрямку контрдиверсійної роботи, фізичної охорони, бо росіяни самі визнали, що вибухнули склади", - пояснив Грабський. 

Військовий експерт також додав, що тепер потенційні покупці російської зброї можуть відмовитись від її придбання, оскільки вона показала свою неефективність у протистоянні зі західним озброєнням. 

"Також ми можемо говорити про колосальний провал РФ у протиповітряній обороні. Бо їхня система ППО не спрацювала. А це означає, що ті люди, які розглядають купівлю російської зброї, тепер бачать, що вона неефективна. І навіщо витрачати кошти на купу старого лахміття. Саме тому ми і не говоримо, що вони можуть застосувати ядерну зброю, тому що вони самі себе загнали у стратегічний кут", - пояснив експерт. 

Нагадаємо, на військовому аеродромі в Новофедорівці вивели з ладу практично десяток російських літаків. Там були розташовані, зокрема, літаки Су-30СМ та Су-24МР.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4251
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