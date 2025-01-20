Львівський хлопець про вибухівку з TikTik: ексклюзивна розповідь про небезпечний експеримент

Діти знайшли інструкцію з соцмережі, де показували, як зробити саморобну петарду.

У Львові троє підлітків потрапили до лікарні після спроби зробити саморобну петарду за інструкцією з інтернету. Постраждалим хлопцям – 10, 12 і 15 років. Вони не знайомі між собою, але всі повторювали той самий метод.

В якому стані діти – в матеріалі ТСН.

12–річний Вʼячеслав – один із трьох підлітків, які постраждали від небезпечного експерименту. Хлопець нині в лікарні з опіками обличчя. Усе через інструкцію з соцмережі, де показували, як зробити саморобну петарду. Експериментували з другом. Пляшка з вибуховою сумішшю розірвалася просто перед його обличчям.

"Ми пішли на поле підривати. Друг підірвав, усе нормально було, а я пляшку поставив і підірвалося. Почало пекти, лице почало набухати, не міг навіть очі відкрити", – розповідає хлопець.

Хлопці спробували зробити петарду по інструкції з інтернету

Складники, зокрема й засіб для чищення труб для саморобної петарди, купив у магазині, каже хлопець. І ця речовина потрапила в очі. Витер обличчя снігом, але дороги додому вже не бачив – його вів друг.

"Не міг бігти, не міг очі відкрити. Були в слизі, і я боявся відкрити, щоб не роз'їла", – каже постраждалий.

Мама хлопця розповідає, що спершу навіть не зрозуміла, що сталося. Жінка промила синові очі та поїхала до лікарні. У хлопця діагностували глибокі термічні й хімічні опіки.

Хлопець потрапив до лікарні після спроби зробити саморобну петарду за інструкцією з інтернету / Фото: ТСН.ua

Лікарі попереджають – речовини в петардах буквально розʼїдають шкіру і залишають рубці.

"Ураження шкіри – чоло, щоки, ніс, підборіддя, шкіра повік верхніх і нижніх, глибокі опіки. Це висока температура, термічне ураження шкіри, плюс є хімічне, бо це дія лугу. І така комбінація спричиняє глибокі опіки", – каже лікар.

Двох інших постраждалих уже виписали на амбулаторне лікування. А Вʼячеслав записав відео, де закликає дітей не повторювати подібного.

У поліції наголошують – із дітьми потрібно постійно говорити про ризики та наслідки таких експериментів. Поліцейські розповідатимуть про це на тренінгах у школах.

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