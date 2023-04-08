Вибухівка в оселі здатна стояти на зведенні місяцями і роками: сапери закликають до обачності

На території деокупованої Херсонщини щотижня гинуть десятки цивільних. Люди підриваються на російських мінах, які залишені в полях, лісосмугах і навіть в людських оселях, йдеться в ТСН.

Купи спаленої російської техніки, поруйновані людські оселі і кілометри ворожих окопів - такий має вигляд селище Безіменне, на Херсонщині. Колись мальовниче українське село нині перетворилося на суцільну руїну. Ще не так давно тут пролягала лінія фронту, тепер територію обстежують сапери. “Першочергово займаємося розмінуванням доріг. Також - прилеглих територій”, - каже один із військових.

Завдання в хлопців непросте: одна справа розмінувати поле або посадку, а тут - ціле село, де можливостей у ворога замаскувати вибухівку було в рази більше. Сигналізація металошукача тут спрацьовує від кожної скалки, ось чому розмінування зазвичай тривають так довго. “Дуже багато уламків. Дуже багато і каждому треба приділити час. Переконатися, що це не інженерний боєприпас. Дуже багато часу на це все треба”, - переконують сапери.

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Повільно та обережно сапери обстежують кожен сантиметр. На серйозну знахідку не доводиться довго чекати, знаходять напівзруйновану російську протипіхотну міну натисної дії, навіть в такому стані вона здатна вбити, або, щонайменше, відірвати кінцівку. Далі серед знахідок - кілька мін протитанкових, десятки мінометних та артилерійських снарядів. Дещо сапери вивозитимуть для знищення на полігон, інше - підривають на місці.

Обстежити невелике село усього з кількох вулиць - саперам вийде щонайменше за кілька тижнів. Особлива увага тут до людських оселях, відходячи з села росіяни мінували людські хати, зокрема ті, в яких жили самі. “В будинках залишають протипіхотні, гранати на розтяжках. СВП - саморобний вибуховий пристрій. Це може бути будь-що. Ховають і під ноутбуки, під телевізори, під двері”, - пояснюють сапери.

Вибухівка в оселі може бути різною і здатна стояти на зведенні місяцями і роками, тож повертаючись в деокупований населений пункт місцеві ризикують. Сапери радять, краще, аби в такому разі будівлю та обійстя обстежили вибухотехніки, нехай і для цього цивільним доведеться почекати.

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