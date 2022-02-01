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Вибухнути міг у будь-який момент: у Харкові біля житлового будинку знайшли артилерійський снаряд

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Вибухнути міг у будь-який момент: у Харкові біля житлового будинку знайшли артилерійський снаряд

Управління ДСНС Києва

Вибухівку вивезли на спеціальний майданчик для ліквідації.

Комунальники екскаватором розкопували землю, аби замінити труби. За кілька метрів від прокладених тепломереж побачили  заіржавілий предмет. На місце викликали фахівців ДСНС.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" 1 лютого.

Попередньо ті встановили, що це танковий боєприпас часів другої світової. І досі є вибухонебезпечним. Якби його зачепило — уламки снаряду розлетілися б на півкілометра. Вибухівку вивезли на спеціальний майданчик для ліквідації.

“Має тільки корозію на поверхні, але всередині вони все ще працюють. Там є тротил, який дуже добре вибухає. І погодні умови на впливають”, — розповів начальник відділення піротехнічних робіт Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України у Харківській області Максим Томко.

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