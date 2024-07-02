"Вибухом вирвало усі двері ліфта": чому 130 родин вже понад рік чекають на ремонт багатоповерхівки у Києві

Минуло понад рік часу з трагічного ранку у Києві, коли стався вибух в 16-поверхівці на вулиці Андрія Малишка,33.

Потужний вибух газу зруйнував два поверхи у боковій частині будинку, загинуло троє мешканців.

Жахливий ранок після вибуху

Руйнування спричинені вибухом – жахливі, хоча це був не приліт ворожої ракети. Але найстрашніше, що за рік мешканці (а це 130 родин) й досі залишаються без житла. Міська влада чомусь не поспішає ремонтувати пошкоджену вибухом багатоповерхівку.

"Рівно рік тому ми прокинулись о 3:20 ночі від вибуху, вибуху такої сили що вилетіли двері ліфта на всіх 16 поверхах будинку. Потім була пожежа, яку приборкували понад 6 годин. Загинуло троє мешканців. В той день ми проходили кілька стадій сприйняття, від "ще годинка і ми повернемось додому" - до "ми сюди вже ніколи не потрапимо", - написав на своїй сторінці у соціальній мережі Дмитро Роздорожний, мешканець будинку.

Схоже, що другий варіант став, на жаль, реалістичним. За рік питання ремонту будинку не зрушило з місця. Хоча на початках все дійсно відбувалося швидко і активно.

Так будинок на вулиці Малишка виглядає зараз

Людей пожаліли та забули

"Будинок відключили від усіх комунікацій, людей відселили. Кому не було куди йти – поселили в інтернат. Розібрали пошкоджені конструкції, встановили підпірні. А далі це стало нікому нецікаво. З жовтня минулого року місто не може виділити грошей на розробку проєкту відновлення", - зазначає Дмитро Роздорожний.

За словами мешканців, вже 9 місяців документи гуляють між районом і містом – то довідки не вистачає, то не так заповнений формуляр, то кошторис недостатньо детальний. Тим часом, понад 130 родин живуть деінде, в друзів, родичів, на орендованих квартирах, в інтернаті, куди їх заселили після вибуху.

Питання на понад 8 мільйонів

"За рік нам поставили у будинку підпірні конструкції та передали будинок на відновлення Дніпровській РДА. Але район немає на це грошей, їх повинна виділити з резервного фонду КМДА. Сума повного відновлення орієнтовно – 36 мільйонів гривень. Але зараз йдеться про надання першого траншу у майже 8,5 мільйонів гривень. За ці кошти мають зробити найголовніше – проєкт відновлення будинку, його експертизу та виконати підготовчі роботи", - розповідає ТСН.ua Дмитро Роздорожний.

Але коли біля будинку з’явиться баштовий кран та розпочнуть роботи, поки невідомо. Точніше, за словами мешканців, вже ніхто навіть не приховує, що цього року будинок не відновлять.

Пошкоджений будинок після вибуху газу

"Основна сума фінансування, орієнтовно – 28 мільйонів гривень, має бути виділена, скоріш за все, наступного року, коли буде облаштований будівельний майданчик, закуплені додаткові конструкції і матеріали та вестимуться основні роботи з відновлення. Але до цього ще далеко, бо з жовтня минулого року разом з Керуючою компанією Дніпровського району, ми намагаємося видавити ці кошти з КМДА на підготовку проєкту відновлення, але нічого не відбувається. Нам лише обіцяють – через тиждень-два або через місяць-два вирішити питання, так вже минув рік. А проєкт відновлення будинку не розроблений, гроші на це не виділені", - розповідає Дмитро.

Підпірні конструкції між пошкодженими поверхами

Будинок стоїть пусткою

Ніхто з мешканців у будинку зараз не живе. Дмитро розповідає, що йому довелося очолити ініціативну групу жителів будинку. Самостійно люди зайнялися охороною багатоповерхівки – встановили камери відеоспостереження, сигналізацію, найняли охорону.

"Я, наприклад, переїхав до батьків. Сусіди орендують житло, частина мешканців досі перебувають у інтернаті, куди їх поселили після вибуху. Будинок стоїть пусткою", - розповідає Дмитро.

Готові самі збирати гроші на проєкт

Він додає, що мешканці готові самі знайти кошти на розробку проєкту відновлення, але чиновники кажуть, що за протоколом, такі проєкти може замовляти лише РДА. Виходить якесь замкнене коло – місто затягує виділення коштів на розробку проєкту.

"Процес з виділенням коштів стримує не місцева РДА, а саме фінансовий департамент КМДА. Коли стався вибух газу на місце приїжджали усі міські чиновники і обіцяли швидке відновлення. Нас попросили зачекати і не мітингувати. Але вибачте, вже рік ми чекаємо на виділення коштів лише на проєкт відновлення будинку", - резюмує Дмитро Роздорожний.

Мешканці будинку все більше погоджуються з думкою, що лише масовий мітинг під КМДА, допоможе зрушити з місця питання відновлення багатоповерхівки.

Будинок на вулиці Малишка

Що кажуть в КМДА і до чого тут труднощі з газом

ТСН.ua поцікавився у КМДА, чому так довго не вирішується питання з відновленням будинку, хто саме затягує цей процес та коли будуть розпочаті відновлювальні роботи.

На наш запит відповіли лише у Дніпровської РДА, місто чомусь не поспішає детально розібратися у ситуації, а тим більше ділитися цією інформацією з громадськістю.

У Дніпровській РДА зазначають, що одразу після вибуху розподіл природного газу в будинку по вул. Андрія Малишка, 33 було припинено фахівцями АТ "Київгаз". А технічний стан стін та перекриттів будівлі в межах 7-9 поверхів оцінено як аварійний (протокол від 01.04.2024 року № 6 постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА).

Станом на 12 червня 2024 року до АТ "Київгаз" не надано експертизи з позитивними висновками щодо можливості подальшої експлуатації житлового будинку.

"З метою запобігання аварійної ситуації, відновлення газопостачання (розподілу природного газу) будинку № 33 на вул. Андрія Малишка можливе за умови надання до АТ "Київгаз" позитивних висновків експертизи щодо можливості експлуатації будинку, надання акту прочищення та перевірки домових та вентиляційних каналів, відсутність порушень ПБСГ, Державних будівельних норм В.2.5-20-2018 "Газопостачання", - зазначає у відповіді на запит ТСН.ua Ігор Ластовецький, керівник апарату Дніпровської РДА.

Одна з пошкоджених квартир будинку

Що зробило місто за рік після вибуху

У Дніпровській РДА діляться інформацією, яку отримали від Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА стосовно пошкодженого вибухом будинку:

ситуація, яка склалася внаслідок руйнування зазначеного житлового будинку, відноситься до категорії надзвичайна ситуація техногенного характеру регіонального рівня.

КП "Житлоінвестбуд-УКБ" визначено замовником робіт з інструментального обстеження та демонтажу аварійних конструкцій зазначеного житлового будинку.

за інформацією КП "Житлоінвестбуд-УКБ" роботи з інструментального обстеження та демонтажу аварійних конструкцій будинку з влаштуванням тимчасового підсилення для забезпечення стійкості будівлі виконано.

замовником відновлювальних робіт у зазначеному будинку визначено КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва".

Підпірні конструкції між пошкодженими поверхами

Коли будуть гроші на відновлення?

Крім того, за інформацією наданою Департаментом економіки та інвестицій, Дніпровська РДА повідомляє наступне:

Відповідно до пункту 2.3. протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 01 квітня 2024 року № 6, Департаментом економіки та інвестицій підготовлено проєкт розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Києва" (269-пр), який направлено на погодження відповідним структурним підрозділам КМДА та Дніпровській РДА.

Вибух газу в Києві: багатоповерхівка може обвалитися в будь-який момент

"Зазначеним проєктом розпорядження передбачається виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Києва Дніпровській РДА (на умовах повернення) у сумі 8 360 379,00 гривень для виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру у житловому будинку № 33 на вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі на проведення робіт з реконструкції (відновлення) зруйнованих конструкцій, пошкоджених внаслідок вибуху", - повідомляє у відповіді на наш запит Ігор Ластовецький.

Раніше ТСН.ua розповідав, що відомий футбольний коментатор, який служить у ЗСУ, втратив квартиру внаслідок вибуху в Києві.

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