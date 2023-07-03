Вибухова хвиля просто "стерла" споруди: наслідки нічної атаки на Запоріжжі

Ракетна атака Запоріжжя - вночі російські військові поцілили ракетами С-300 по Кушугумській громаді. Дві впали у селищі Малокатеринівка, ще одна - вгатила біля будинку у селищі Кушугум. На місці городу там нині вирва у сім метрів завглибшки, йдеться в ТСН.

О другій ночі російська ракета влучила у подвір’я пана Володимира. Чоловік саме спав, коли на нього посипались уламки скла, найбільший уламків прийняла на себе подушка.

На поранення він і уваги не звертає, радий, що лишився живий. Його дружина дивом вціліла, відбулась переляком. Найбільше дісталось будинку : вилетіли всі вікна, потрощило покрівлю. Господарські споруди вибухом стерло, наче їх і не було. “Ось тут була будівля, тут були дерева, тут туалет був, тут для інструменту, тут дрова лежали”, - показує чоловік споруди, яких більше немає.

Російські військові поцілили ракетами С-300 по Кушугумській громаді

Родина лишилась і без врожаю. Чоловік каже, з дружиною сьогодні святкують свої другі дні народження, якби ракета влетіла кілька метрів поруч.

Вибухова хвиля прокотилась цілою вулицею, пошкоджено багато будинків, усе фіксує селищна комісія. «Пошкоджено десь 12-13 будинків, вже акти складено селищною радою, надається допомога», - кажуть у сільраді.

Нині заміряють вікна, їх закриватимуть плитами та плівкою, людям із запасів вже виділили шифер, аби залатати пошкоджені дахи.

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