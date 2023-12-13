Вибухова хвиля викинула людей просто з ліжок – наслідки ракетного удару по Києву

Внаслідок ракетного удару пошкоджені будівлі та автівки в Дніпровському та Деснянському районах столиці.

У Києві внаслідок ракетного удару у ніч проти 13 грудня вже 53 потерпілих, з них 20 госпіталізовано, зокрема двох дітей. Ймовірно, це були балістичні ракети, запущені з Брянської області. КМДА повідомила про пошкоджені уламками ракет будівлі та автівки в Дніпровському та Деснянському районах столиці. Зокрема, повідомляють про пожежу на 7 поверху 9-поверхового будинку, з якого евакуювали 17 мешканців. Під час нічної атаки на столицю одна з ракет впала на територію однієї з лікарень столиці. В кількох корпусах закладу повилітали вікна.

Кореспондент ТСН Сергій Моргун розповів про наслідки удару по Києву.

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Так, у Дніпровському районі столиці вигоріли десять автівок. У 9-поверховому будинку, внаслідок падіння уламків, найбільше постраждав крайній під'їзд. Проте, майже у всіх квартирах будинку вибиті або пошкоджені вікна.

Всі мешканці відселені, будинок відключили від комунікацій, на місці досі працюють оперативники, зокрема і вибухотехніки. Людям надається допомога.

За словами людей, їх практично вибуховою хвилею з ліжок повикидало в коридори разом з дверима.

Також вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садочку та ще чотирьох будинках.

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. ППО вдалося збити усі цілі, однак падіння уламків зафіксовано у різних районах столиці.

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