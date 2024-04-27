"Вибухова" робота СБУ: нові подробиці удару дронами по НПЗ та військовому аеродрому РФ

Краснодарський край Росії у ніч проти 27 квітня атакували безпілотники. Удари було завдано по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", Ільському НПЗ та військовому аеродрому "Кущевськ". Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа.

Як розповіли джерела ТСН.ua, вибухи у Краснодарському краї – це результат нічного "полювання" дронів Служби безпеки України.

За даними наших джерел, в атаці на військовий аеродром Служба безпеки підтримала Сили оборони і діяла спільно з ними. Там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ. Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ. Це – ключові технологічні об‘єкти заводів. Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

"СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об‘єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. В країни-терориста "бавовна" палає і буде палати", - зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, дрони СБУ уразили НПЗ у Смоленській області РФ – спалахнуха потужна пожежа.

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