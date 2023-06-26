Вибуховою хвилею вибило 800 вікон: вночі на Одесу полетіли ракети з підводних човнів, а також дрони

Під час нічної атаки на Одещину ворог обстрілював ракетами “Калібр” та запустив дрони-камікадзе. Одна з ракет поцілила в складське приміщення, а уламки збитих безпілотників пошкодили декілька багатоповерхівок, йдеться в ТСН.

Багатоповерхівки поряд першими накрила вибухова хвиля. Наразі відомо, що частково пошкоджено або зруйновано повністю 800 вікон. Також побиті балкони, а на деяких висотках навіть знесло фасадне облаштування. Люди кажуть, це була жахлива ніч, бо обстріл стався під час грози і було важко зрозуміти, що ж відбувається. “Тривога, три хвилини та вибух. Хоча ми звикли до пролітання ракет, але тут було такий удар, все червоне і плюс вдома почали летіти - всі якісь вазочки, а ти з просоня”, - розповідає місцева мешканка.

“Люди виходили на вулицю, летіли “мопеди”, були гучні постріли, блискавки. Падали люди, бігли в бомбосховища, але місця їм не вистачало і усі сварилися між собою. Заспокоїтися неможливо, бо є дуже багато тут маленьких дітей”, - додає сусідка.

Військові кажуть, що ворог не випадково скористався негодою для обстрілів, адже це ускладнює і роботу ППО. Основну атаку росіяни провели з підводного човна ракетами, і водночас полетіли дрони-камікадзе.

“Удар був нанесений і ракетами типу “Калібр" з акваторії Чорного моря, але все ж таки сили протиповітряної оборони спрацювали досить вдало і дві ракети було знищено. Внаслідок повітряного бою, який вівся щодо знищення “Шахедів”, які також хвилями атакували Одещину, було знищено ще 4 дрони”, - розповідає керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Нині люди намагаються прибрати те, що було зруйновано вночі. Біля багатоповерхівок працюють і комунальники, допомагають з прибиранням. Слідчі збирають речові докази щодо військового злочину. На щастя, обійшлося без загиблих, у людей є лише незначні порізи.

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