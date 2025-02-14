Віцепрезидент США Венс накинувся з критикою на Європу: як на нього реагували на Мюнхенській конференції

Джей Ді Венс під час засідання Мюнхенської конференції накинувся з критикою на Європу та одразу покинув зал. Як на це відреагували європейські політики?

Віцепрезидент США на Мюнхенській безпековій конференції накинувся з критикою на Європу. Мовляв, ті відхилилися від демократії. Не менш приголомшливими в останні дні стали заяви щодо переговорів чинної команди Білого дому з росіянами. На Мюнхенській конференції перебуває і президент Володимир Зеленський. За його словами - чіткого плану перемир'я в американців поки що немає. З американською делегацією Зеленський сьогодні матиме окрему зустріч.

Про скандальні заяви цьогорічного Мюнхенського форуму та перспективи переговорів між Україною та Росією - в матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Фібріґ.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що головну небезпеку він вбачає не в Росії або Китаї. Натомість він вважає, що Європа забула, що таке демократія. Він розкритикував, що на Мюнхенську конференцію не допустили німецьких друзів Путіна - представників партій "Альтернатива для Німеччини" і "Союз Сари Вагенкнехт".

"Якщо вам не подобається їхня думка, це не значить, що їх не треба слухати", - заявив Венс.

"Хоча адміністрація Трампа дуже стурбована безпекою Європи і вірить, що ми можемо досягти розумного врегулювання між Росією та Україною, ми також вважаємо, що в наступні роки Європі важливо суттєво посилити свою оборону. Загроза, яку я найбільше боюся стосовно Європи, це не Росія, не Китай і не інші зовнішні фактори. Мене хвилює загроза зсередини - відхід Європи від деяких її основних цінностей, цінностей, спільних з США. У Вашингтоні є новий шериф, і під керівництвом Дональда Трампа, навіть якщо ми не згодні з вашими поглядами, ми будемо боротися за те, щоб захистити ваше право висловлювати їх на публіці, погоджуйтесь чи не погоджуйтесь", - заявив Венс.

Така промова шокувала багатьох, європейці демонстративно не аплодували, дехто сміявся. Венс не став залишатися на конференції і одразу поїхав звідти. Також відомо, що уже почалась зустріч Венса та Зеленського.

Володимир Зеленський

У Мюнхені глава України мав уже низку двосторонніх зустрічей, зокрема із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен. Також він виступив на панельній дискусії із американськими сенаторами. Сьогодні у спілкуванні з пресою він заявив, що американці досі не мають чітко визначеного плану завершення війни

Зустрічі продовжаться і завтра. Володимир Зеленський зранку виступить на головній сцені Мюнхенської конференції. Він переконаний - з огляду на конфронтаційний курс Штатів європейці зараз сильніше будуть підтримувати Україну. Бо це і їхня безпека теж.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Він СПРАВДІ ТАКЕ СКАЗАВ! ВЕНС у МЮНХЕНІ виголосив СУПЕРЕЧЛИВУ ПРОМОВУ @holosameryky

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