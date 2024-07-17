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Віцепрезидент Трампа: що відомо про скандального Венса та що він говорить про "закінчення війни" в Україні

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Віцепрезидент Трампа: що відомо про скандального Венса та що він говорить про "закінчення війни" в Україні

Джейді Венс

Байден прокоментував особу Венса.

Трамп офіційно назвав свого напарника на президентських виборах - кандидата у віцепрезиденти. Ним став Джей Ді Венс - сенатор зі штату Огайо, безапеляційний противник допомоги Україні. Венса офіційно затвердив зʼїзд Республіканської партії, що триває цього тижня в Мілуокі.

Що ще відомо про напарника Трампа - в огляді кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Джейді Венс, 39 років, сенатор штату Огайо. Уперше став широко відомим завдяки автобіографічній книзі "Сільська елегія" про бідне і неблагополучне дитинство із наркозалежною матірʼю. Венс - типове втілення американської мрії: виборсався зі злиднів, служив в армії, виграв грант на навчання в Єльській школі права.

Венс / ©
Венс

На початку політичної карʼєри критикував Трампа, називав його американським Гітлером та порівнював його вплив на людей із наркотиками. Втім згодом став його палким прихильником і сам про себе казав, що немає людини "трампіше", аніж він.

Трамп / ©
Трамп

Неодноразово заявляв, що ідея України повернутися до кордонів 91-го року нереалістична, а для припинення війни слід погодитися на нейтральний статус і поступитися частиною територій. Вже після офіційного висунення він прокоментував план Трампа на встановлення миру.

"Те, що президент Трамп пообіцяв зробити - втрутитися і провести переговори з росіянами та українцями та швидко завершити цю справу, щоб Америка могла зосередитися на справжній проблемі, якою є Китай. Це найбільша загроза для нашої країни, а ми повністю від неї відволіклися", - сказав він. 

Президент Джо Байден прокоментував кандидатуру Венса. 

"Він клон Трампа в усіх питаннях. Не бачу між ними жодної різниці", - сказав Байден. 

Байден / ©
Байден

Напередодні Трамп уперше після замаху зʼявився на публіці із повʼязкою на пораненому вусі. Аудиторія зʼїзду зустріла його оваціями. Делегати вже віддали свої голоси за Трампа. Остаточно кандидатство він прийматиме у четвер, коли виступить перед зʼїздом із промовою. 

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 17 липня. Останній день оновлення даних! Ситуація в енергетиці!

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