Віцепрезидент Трампа: що відомо про скандального Венса та що він говорить про "закінчення війни" в Україні

Трамп офіційно назвав свого напарника на президентських виборах - кандидата у віцепрезиденти. Ним став Джей Ді Венс - сенатор зі штату Огайо, безапеляційний противник допомоги Україні. Венса офіційно затвердив зʼїзд Республіканської партії, що триває цього тижня в Мілуокі.

Що ще відомо про напарника Трампа - в огляді кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Джейді Венс, 39 років, сенатор штату Огайо. Уперше став широко відомим завдяки автобіографічній книзі "Сільська елегія" про бідне і неблагополучне дитинство із наркозалежною матірʼю. Венс - типове втілення американської мрії: виборсався зі злиднів, служив в армії, виграв грант на навчання в Єльській школі права.

Венс

На початку політичної карʼєри критикував Трампа, називав його американським Гітлером та порівнював його вплив на людей із наркотиками. Втім згодом став його палким прихильником і сам про себе казав, що немає людини "трампіше", аніж він.

Трамп

Неодноразово заявляв, що ідея України повернутися до кордонів 91-го року нереалістична, а для припинення війни слід погодитися на нейтральний статус і поступитися частиною територій. Вже після офіційного висунення він прокоментував план Трампа на встановлення миру.

"Те, що президент Трамп пообіцяв зробити - втрутитися і провести переговори з росіянами та українцями та швидко завершити цю справу, щоб Америка могла зосередитися на справжній проблемі, якою є Китай. Це найбільша загроза для нашої країни, а ми повністю від неї відволіклися", - сказав він.

Президент Джо Байден прокоментував кандидатуру Венса.

"Він клон Трампа в усіх питаннях. Не бачу між ними жодної різниці", - сказав Байден.

Байден

Напередодні Трамп уперше після замаху зʼявився на публіці із повʼязкою на пораненому вусі. Аудиторія зʼїзду зустріла його оваціями. Делегати вже віддали свої голоси за Трампа. Остаточно кандидатство він прийматиме у четвер, коли виступить перед зʼїздом із промовою.

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