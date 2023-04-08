Віцепрезидент Європарламенту про звільнення Криму найближчим часом: "Вважаю це нереалістичним"

Україні навряд чи вдалося б деокупувати Крим найближчим часом до звільнення Донбасу, як це рекомендують багато західних військових експертів. Задля цього треба провести грандіозну військову операцію.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів ексміністр оборони Румунії та чинний віцепрезидент Європарламенту Іоан Мірча Пашку.

"Ви ж знаєте, я був міністром оборони, тому маю якісь базові знання. З моєї точки зору зараз деокупація Криму здається грандіозною військовою операцією. Досить подивитися на те, що відбувалося в часи Другої світової по обидва боки. Маю на увазі вперше, коли німці та румуни окупували Крим. І потім, вдруге, коли росіяни, совєти, окупували Крим. Ви можете побачити, як це складно", – переконаний Пашку.

Він пояснив, чому не погоджується з порадами західних фахівців щодо звільнення півострова.

"Тому я не думаю, що Україна дійсно може це зробити просто зараз із десантною операцією, не перебуваючи поблизу Криму, яка вимагає речей, які наразі неможливі. Тому, я б сказав, що не погоджуюся з цими порадами, які виходять навіть від військових спеціалістів. Я вважаю це нереалістичним", – зазначив ексміністр оборони Румунії.

Він також зазначив, що Крим – дуже чутлива річ для росіян. Пашку навів приклад бурхливої реакції президента РФ Володимира Путіна, "коли щось сталося на Кримському мосту". Політик запевнив, що росіяни півострів "просто так не віддадуть" ще й з огляду на переваги, які вони здобули в Чорному морі разом з окупацією Криму.

"Чорне море практично контролюється Росією після захоплення Криму. І дуже важко зараз забезпечити режим, за яким іншим буде дозволено робити щось, що росіяни не захочуть. Тому я очікую, що Крим стане однією з головних тем дискусій наприкінці (війни – ред.). І ви маєте себе підготувати до цього разом із Заходом, щоб вийти з позицією, яка зможе змінити там баланс сил. Інакше росіяни будуть відчайдушно за це чіплятися", – порадив віцепрезидент Європарламенту.

Нагадаємо, і в лютому, і в березні екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес не раз наголошував, що Крим – це вирішальна територія. На його думку, деокупація півострова є головним завданням для перемоги України у війні. Годжес вважає, що звільнити Крим можливо раніше, ніж Донбас, однак для цього необхідне відповідне озброєння, зокрема, далекобійне.

Президент України Володимир Зеленський 7 квітня наголосив, що деокупація Криму є безальтернативною метою для держави. Дещо раніше радник голови ОП Михайло Подоляк наголошував, що війна на закінчиться, допоки не будуть звільнені Крим, Донбас та інші захоплені ворогом т території України.

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