"Вічна війна з Росією": експерти назвали умови, за яких Путін виведе війська з України

Після того, як днями рупор Кремля, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв публічно заявив про справжню причину "вічної" війни та те, що нова війна може розгорітись і через 10 років, і через 50, ситуацію для ТСН.ua прокоментували українські експерти – політолог Володимир Фесенко та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Зараз я в Давосі на українських заходах. Вчора, коли була дискусія істориків, було згадано цей пост Медведєва. На мій погляд, дуже влучно і точно відреагував відомий український історик Ярослав Грицак. Він сказав, що насправді не варто вести дискусію з клінічним ідіотом. Я б сказав з політичним ідіотом, на якого перетворився Дмитро Медведєв", - каже Володимир Фесенко.

Та додає: "Його пости не можно аналізувати раціонально. Це прояв його клінічного антиукраїнства, це його спосіб продемонструвати себе в такому специфічному вигляді, намагаючись бути більше пропутінським більше, ніж Путін. В цьому його мотивація писати такі пости".

Глобальна мета Росії

За словами Фесенка, цей пост Медведєва – "це діагноз": "Діагноз не тільки самому Медведєву, а й сучасному путінському режиму. Суть в тому, що цей режим не буде визнавати Україну. Знищення України – це системна глобальна політична мета путінського режиму. Про це мають знати західні лідери і мають до цього серйозно ставитись. З такими людьми як Медведєв компроміси неможливі. Лише сила може зупинити їх. Домовитись про сталий мир, про мирне співіснування з такими людьми як Медведєв навряд чи можливо. Але якщо вони будуть відчувати силу, здатність захисту самої України, підтримку України Заходом, то ніякі із загроз, про які пише Медведєв, не стануть реальністю. Це буде істерика, не більше".

До цього Фесенко додає: "Позбавити Україну права на життя – це відображення світогляду і Путіна, і Медведєва, і нинішньої російської еліти. Наша боротьба з ними має сакральний характер – це боротьба за наше майбутнє, за наше виживання як нації. Для цього нам буде потрібна підтримка наших західних і інших міжнародних партнерів. Але приреченості немає. Щоб там не писав Медведєв, ми не приречені на постійну війну. Ризики можуть бути, але якщо вони будуть відчувати, що за Україною і за нашими міжнародними партнерами є сила, вони не наважаться на нову агресію".

Ризики будуть і через 50 років

Своєю чергою, військовий аналітик Олександр Коваленко заяву Медведєва прокоментував так:

"Це цілком зрозуміло навіть без алкоголіка Медведєва, що ризики війни є і через 10 років, через 20 і через 50, тому що Росія завжди мала хижацькі наміри щодо України. В цьому немає нічого дивного. Це не якесь попередження, яке не має аналогів у світі. Це історичний контекст подій між Росією та Україною. Залякування".

До цього Коваленко додав: "Навіть якщо до влади прийде неоліберал чи неодемократ, то все одне буде повернення до старорежимного формату диктатури та тоталітарного режиму з імперськими амбіціями".

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