Від 1 грудня в Україні змінюється порядок бронювання від мобілізації: що треба знати

Від 1 грудня в Україні діятимуть оновлені правила. Зокрема, запрацюють правила визначення критичності підприємства. Через це більшість заброньованих працівників можуть бути мобілізованими.

Кого можуть мобілізувати за новим порядком та що ще відомо про оновлені правила бронювання працевлаштованих чоловіків – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Нові правила бронювання

Зарплата в 20 тисяч грн, жодних заборгованостей по сплаті податків і "добро" від Мінекономіки та Міноборони. Якщо ці умови виконані – ваші співробітники заброньовані. Зміни також стосуються визначення статусу "критичного" підприємства, регіональних та галузевих критеріїв. Аудит заброньованих тривав близько місяця. За його підсумками урядовці доопрацювали правила бронювання та оновили критерії критичності підприємств. Відтепер усі бронювання працівників від мобілізації від 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію". Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що за результатами аудиту виявили низку проблемних моментів, які мають усунути. Порушення, які виявили, стосувалися критеріїв критичності підприємства, якими зловживав бізнес. Найбільше зловживали зарплатним критерієм. Наприклад, компанія могла підвищити розмір винагороди працівникам напередодні визнання критичності, а після отримання цього статусу продовжувати виплачувати нижчі офіційні зарплати (зокрема, сплачуючи частину в конвертах).

15 листопада Кабінет міністрів ухвалив оновлену постанову про бронювання працівників критично важливих підприємств. Усі критично важливі підприємства повинні будуть повторно підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв. Ця вимога стосується всіх компаній, незалежно від того, коли вони востаннє підтверджували статус критичності або до якої дати він діятиме. На це підприємства матимуть три місяці – до 28 лютого 2025 року. Якщо підприємство не зможе підтвердити свою критичність за новими правилами, то працівники втратять бронювання від 1 березня. Низка міністерств та обласних органів влади повинні встановити критерії, згідно з якими певна компанія отримає статус критичної важливої для економіки держави, регіону, громади, галузі.

Згідно з оновленими правилами бронювання підприємств, передбачені такі умови:

відстрочка від призову, встановлена Мінекономіки до набрання чинності постанови (до 22 листопада), діятиме до 28 лютого 2025 року

відстрочки, призначені через "Дію" до 22 листопада, діють на той термін, на яких їх призначили, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року

критично важливі підприємства, в яких цей статус закінчується до 30 листопада, зберігають його до 31 грудня 2024 року

підприємства можуть отримати статус критично важливого, якщо у них немає заборгованостей з податків та ЄСВ

Як розповів військовий адвокат і юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов визначатиме статус критичних підприємств Мінекономіки за погодженням з Міноборони. Згідно з постановою Кабміну, бронюванню підлягають працівники критично важливих підприємств, чия заробітна плата вища за розмір мінімальної у країні (вісім тисяч гривень), помноженої на коефіцієнт 2,5. Тобто йдеться про 20 тисяч гривень.

Бронюванню можуть підлягати не більше ніж 50% військовозобов'язаних співробітників критично важливих підприємств, які не мають інших підстав для відстрочки (як-от інвалідність чи багатодітність). Зокрема, юрист зауважив, що в постанові не зазначений вік, за яким людей вважатимуть військовозобов'язаними: від 18 до 60 чи від 25 до 60.

За складання списку працівників, які підлягають бронюванню, як і раніше, відповідають керівники органів влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій.

Починаючи від 1 грудня, бронювання військовозобов'язаних відбуватиметься через портал "Дія" за електронними списками. Від подання заявки в "Дії" та до постановки військовозобов'язаного на спецоблік минатиме до 72 годин. Щомісяця аудитори проводитимуть моніторинг підприємств та організацій, щоб ті відповідали зазначеним критеріям.

Кількість заброньованих може бути більшою за окремим рішенням міністра оборони. Зокрема, такі співробітники також мають стояти на військовому обліку, мати уточнені військово-облікові дані та не перебувати в розшуку.

Умови бронювання для працевлаштованих після 18 травня

У ЗМІ поширювали інформацію, що згідно з новим законодавством, для бронювання працівник буцімто повинен бути офіційно працевлаштований на підприємстві до 18 травня 2024 року. Якщо людина влаштується на роботу після цієї дати, то вона не матиме права на відстрочку, заявив народний депутат Богдан Кицак. За словами нардепа, щодо підприємств є одна ключова норма, яка може призвести до анулювання бронювання великої кількості працевлаштованих. За його словами, якщо працівник влаштувався на роботу після 18 травня 2024 року та отримав бронювання, то він позбавляється цієї можливості. Згодом у Мінекономіки спростували заяву нардепа. Там зауважили, що військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року, можуть бути заброньовані за загальним порядком, як і інші.

Як повідомили в Мінекономіки, працівники критично важливих підприємств, які були працевлаштовані після 18 травня 2024 року, зможуть отримати бронювання від мобілізації. Це відбудеться за загальним порядком. У відомстві зазначили, що жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника в нових вимогах до бронювання немає. Зокрема, порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, які будуть заброньовані (безвідносно до конкретних працівників). Ця норма діяла і в попередній редакції порядку про бронювання.

Хто може втратити відстрочку

Як розповів адвокат Роман Лихачов, нова постанова Кабміну передбачає і процес анулювання відстрочок. Воно відбуватиметься за умов закінчення строку їх дії, завершення підприємством виробництва товарів або виконання робіт на потреби армії, позбавлення установи статусу критично важливої чи її ліквідації, звільнення військовозобов'язаного, тимчасове припинення дії трудового договору тощо. Органи, що визначають підприємства критично важливими, можуть перевірити їхню відповідність критеріям фактично будь-коли.

Якщо ж підприємство втратить статус критично важливого, то і його співробітники вже не матимуть відстрочок та можуть бути мобілізовані.

Реформування системи мобілізації

Нещодавно Міністерство оборони виступило з пропозиціями щодо реформування системи мобілізації в Україні. Планується відмова від примусового залучення громадян та впровадження нових механізмів для військової служби. Про це заявив очільник Міноборони Рустем Умєров. Мовляв, Міноборони працює над питанням людяності щодо мобілізації: почали працювати рекрутингові центр, а також розпочалась цифровізація процесу, щоб "люди знали, що в них є вибір".

За його даними, відомство також планує працювати й з тими українцями, які наразі перебувають за межами країни, щоб у них також був вибір піти до війська. Умєров також повідомив, що в Міністерстві оборони працюють над законопроєктом про ротацію та демобілізацію українських військовослужбовців. Раніше секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що Міністерство оборони підготує проєкт закону про умови демобілізації під час дії воєнного стану до 18 грудня 2024 року.

Бонуси для військових

Зі свого боку заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що запущений у застосунку "Резерв+" модуль онлайн-рекрутингу показує, що українці є відповідальними та не чекають на примусову мобілізацію, а самі роблять свідомий вибір, щоб долучитися до Сил оборони та захистити Україну.

Вона також розповіла про нові ініціативи для військовозобов'язаних. Міністерство оборони планує запустити програму лояльності для військових. Вона матиме назву "Плюси". 100 найбільших вітчизняних компаній зможуть доєднатися до проєкту і надавати захисникам знижки та промокоди на їхні послуги. Міноборони звітувало за цифрові продукти, що активно впроваджували у війську цьогоріч. Йдеться про застосунок "Резерв+". Там запустили систему онлайн-рекрутингу. В додатку можна відшукати майже 4 тисячі вакансій.

Крім цього, з'явилася опція "відстрочки від мобілізації". Згадували й застосунок "Армія+". Наразі ним активно користуються майже пів мільйона військовиків. Ба більше, з наступного року не треба буде йти у ТЦК, щоб стати на облік.

Більше не доведеться ходити до ТЦК з папірцями та стояти в чергах, щоб отримати чи подовжити відстрочку. Достатньо буде надіслати запит до "Резерв+". Система перевірить, чи дійсно ви маєте право на відстрочку — і якщо так, цей статус відобразиться в електронному військово-обліковому документі.

Читайте також: