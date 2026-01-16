- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 5 хв
Від 16 до 800 тисяч гривень: скільки коштує орендувати житло зі світлом та опаленням на Київщині (фото)
Скільки сьогодні коштує «енергонезалежність» у Києві та передмісті.
Внаслідок масованих атак російських терористів на енергетичну інфраструктуру України, Київ та область знову опинилися в умовах жорстких графіків відключень світла. Для багатьох мешканців багатоповерхівок відсутність електроенергії означає не лише темряву, а й зникнення тепла, води та можливості приготувати їжу.
На тлі енергетичної кризи попит на приватні будинки та квартири з автономними системами життєзабезпечення зріс у кілька разів. Скільки сьогодні коштує “енергонезалежність” у Києві та передмісті — з’ясував TСН.ua, проаналізувавши оголошення на популярних сайтах з пошуку нерухомості.
Найбільший попит в умовах відключення світла — на повну автономність. Головними критеріями в орендарів стали не ремонт чи близькість до метро, а наявність:
Генератора (бензинового або дизельного) для безперебійної роботи насосів та світла.
Дров'яної печі або каміну, які дозволяють обігріти дім навіть без газу.
Скважини з власною системою фільтрації.
Газового опалення, яке працює незалежно від електрики (енергонезалежні котли).
Ціни в Києві: квартири та приватний сектор
Оренда житла в столиці залишається найдорожчою, проте навіть тут можна знайти варіанти під різний бюджет.
Квартири з газом та генераторами на будинок
Більшість нових ЖК у Києві повністю залежні від електрики. У сучасних будинках із власною котельнею часто встановлені потужні генератори, проте ціни на житло там кусаються:
1-кімнатна квартира з газовою плитою та автономним опаленням коштує від 18 000 до 25 000 грн на місяць.
Житло в ЖК з потужним генератором, що живить ліфти та воду — понад 30 000 грн.
Наприклад, оренда однокімнатної квартири в Подільському районі в житловому комплексі, де є резервне живлення, коштує 28 тисяч грн.
За 21 тис. грн можна орендувати однокімнатну квартиру в Оболонському районі в будинку, де є генератор, акумулятори і власна котельня. Без світла, за словами автора оголошення, працює ліфт і є вода.
В Печерському районі Києва однокімнатна квартира у будинку, де встановлений генератор на ліфти, опалення та воду коштує 30,5 тис. грн.
Приватні будинки в межах міста
Бюджетні варіанти: невеликі будиночки на 50–70 м² з пічним опаленням або газовим конвектором коштують від 20 000 грн на місяць.
Преміум-сегмент: будинки площею понад 200 м² із сонячними панелями та системами живлення стартують від 80 000 грн і можуть сягати понад 200 000 грн.
Наприклад, орендувати будинок із газом і автономним опаленням в Святошинському районі коштує 20 тис. грн на місяць. Опалення електричне та пічне.
У Дарницькому районі є варіант за 16 тис. грн. Це двоповерховий будинок із старим ремонтом, газовим балоном і пічкою на дровах.
Оголошень про оренду автономних будинків багато. Чим більше зручностей (генератор, пічне опалення, свердловина), тим вища ціна.
За 25 тис. грн у Дарницькому районі здається в оренду двоповерховий будинок із газовим котлом, власною свердловиною та невеликою дров’яною пічкою, якою можна нагріти другий поверх будинку.
У Голосіївському районі за 39,5 тис. грн здається в оренду половина будинку (дуплекс) із газовим котлом. Генератора тут немає, однак є зарядна станція, з якою в будинку буде тепло і гаряча вода до 10 годин.
За 52 тис. грн у Дарницькому районі Києва здається будинок із генератором, каміном і газовим опаленням.
За 60 тис. грн здається будинок із каміном, дровами і генератором на Харківському масиві.
Ще один варіант — дворівневий будинок з газом та інверторним генератором. Загальна площа 164 м². Вартість — 60 тис. грн на місяць.
Оголошень про оренду автономних будинків багато, однак ціни переважно “кусаються”. Власники пропонують житло за понад 100 тис. грн, а ціни сягають 870 тис. грн.
Скільки коштує оренда в передмісті
Міста-сателіти вже стали “рятівним колом” для багатьох сімей зі столиці. Тут приватних будинків значно більше, а ціни іноді приємніші, ніж у спальних районах Києва.
Однак найдешевші варіанти з автономним опаленням, генератором чи дров’яною піччю вже розібрали, і вибір залишився невеликий. Тож, якщо ви в пошуку житла, варто регулярно моніторити сайти з пошуку нерухомості, адже привабливі варіанти дуже швидко розбирають. Або ж обирати не такі популярні міста та селища, подалі від Києва.
Буча та Ірпінь
Невеликий будинок/частина будинку (з піччю або газом) тут коштує від 17 000 грн.
Сучасний котедж з генератором та скважиною: від 45 000 грн.
Елітна нерухомість у Лісовій Бучі: від 70 000 грн.
Найдешевший варіант в Ірпені — таунхаус із газовим опаленням і власною свердловиною за 17 тис. грн на місяць. В оголошенні обіцяють, що під час відключень світла в будинку є опалення, водопостачання та інтернет.
У Бучі за 55 тис. грн можна орендувати будинок із скважиною та каміном. В оголошенні йдеться, що власники готові обговорювати питання встановлення генератора.
Таунхаус із генератором в Бучі коштує майже 80 тис. грн на місяць. Будинок повністю автономний.
Ось ще один варіант елітної нерухомості в Лісовій Бучі. Будинок повністю автономний. Вартість оренди — 200 тис. грн на місяць.
Гостомель, Вишгород, Софіївська Борщагівка, Гнідин
Будинок із дров’яною піччю тут можна знайти від 17 тис. грн. Зазвичай це простіші варіанти з “бабусиним” ремонтом, але гарантованим теплом. Однак таких дешевих оголошень всього кілька.
Газифікований будинок середнього стану коштує від 35 тис. грн
Наприклад, у Вишгороді можна орендувати газифікований будинок із дров’яною піччю за 17 тис. грн. Ремонт тут старий, однак під час тривалих відключень світла у вас буде тепло і можна буде готувати їсти на газу.
У Гнідині (Бориспільський район) за 30,5 тис. грн здається в оренду двоповерховий будинок із двоконтурним газовим котлом і резервним безперебійним живленням — інвертор з акумулятором, також є власна свердловина.
Найдешевший варіант оренди будинку в Гостомелі — таунхаус із газовим двухконтурним котлом і свердловиною за 35,5 тис. грн. Однак генератора в будинку немає.
Будинок із генератором, свердловиною і газовим котлом коштує тут 37 тис. грн на місяць. Загальна площа будинку — 160,8 м².
У Гостомелі пропонують й елітну нерухомість. Наприклад, ось автономний двоповерховий будинок площею 500 м² за понад 305 тис. грн на місяць. В оголошенні йдеться, що тут є дві лінії електроенергії, генератор та комбіноване опалення.
Якщо у вас є понад 871 тис. грн (20 тис. доларів) на місяць, можна орендувати елітний маєток площею 1000 м². Звісно, повністю автономний. Для порівняння, 871 тис. грн — це понад 31 середня зарплата в Україні.
Поради орендарям: на що звернути увагу
Перед тим як підписувати договір та вносити завдаток, обов’язково перевірте наступне:
Чи справний димар. Якщо ви орендуєте будинок із піччю, її потрібно перевірити на наявність тяги, щоб уникнути отруєння чадним газом.
Запас палива. Дрова чи бензин для генератора — зазвичай це витрати орендаря, і взимку вони можуть сягати додаткових 5 000 – 10 000 грн на місяць.
Інтернет. Запитуйте, чи підключений провайдер до оптоволокна (GPON), яке працює без світла до 8–12 годин.
Свердловина. Переконайтеся, що насос підключений до резервного живлення, інакше під час блекауту ви залишитеся без води.