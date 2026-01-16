Від 16 до 800 тисяч гривень: скільки коштує орендувати житло зі світлом та опаленням на Київщині (фото)

Оренда квартири в Києві / © ТСН

Внаслідок масованих атак російських терористів на енергетичну інфраструктуру України, Київ та область знову опинилися в умовах жорстких графіків відключень світла. Для багатьох мешканців багатоповерхівок відсутність електроенергії означає не лише темряву, а й зникнення тепла, води та можливості приготувати їжу.

На тлі енергетичної кризи попит на приватні будинки та квартири з автономними системами життєзабезпечення зріс у кілька разів. Скільки сьогодні коштує “енергонезалежність” у Києві та передмісті — з’ясував TСН.ua, проаналізувавши оголошення на популярних сайтах з пошуку нерухомості.

Найбільший попит в умовах відключення світла — на повну автономність. Головними критеріями в орендарів стали не ремонт чи близькість до метро, а наявність:

Генератора (бензинового або дизельного) для безперебійної роботи насосів та світла.

Дров'яної печі або каміну , які дозволяють обігріти дім навіть без газу.

Скважини з власною системою фільтрації.

Газового опалення, яке працює незалежно від електрики (енергонезалежні котли).

Ціни в Києві: квартири та приватний сектор

Оренда житла в столиці залишається найдорожчою, проте навіть тут можна знайти варіанти під різний бюджет.

Квартири з газом та генераторами на будинок

Більшість нових ЖК у Києві повністю залежні від електрики. У сучасних будинках із власною котельнею часто встановлені потужні генератори, проте ціни на житло там кусаються:

1-кімнатна квартира з газовою плитою та автономним опаленням коштує від 18 000 до 25 000 грн на місяць.

Житло в ЖК з потужним генератором, що живить ліфти та воду — понад 30 000 грн.

Наприклад, оренда однокімнатної квартири в Подільському районі в житловому комплексі, де є резервне живлення, коштує 28 тисяч грн.

За 21 тис. грн можна орендувати однокімнатну квартиру в Оболонському районі в будинку, де є генератор, акумулятори і власна котельня. Без світла, за словами автора оголошення, працює ліфт і є вода.

В Печерському районі Києва однокімнатна квартира у будинку, де встановлений генератор на ліфти, опалення та воду коштує 30,5 тис. грн.

Приватні будинки в межах міста

Бюджетні варіанти: невеликі будиночки на 50–70 м² з пічним опаленням або газовим конвектором коштують від 20 000 грн на місяць .

Преміум-сегмент: будинки площею понад 200 м² із сонячними панелями та системами живлення стартують від 80 000 грн і можуть сягати понад 200 000 грн.

Наприклад, орендувати будинок із газом і автономним опаленням в Святошинському районі коштує 20 тис. грн на місяць. Опалення електричне та пічне.

У Дарницькому районі є варіант за 16 тис. грн. Це двоповерховий будинок із старим ремонтом, газовим балоном і пічкою на дровах.

Оголошень про оренду автономних будинків багато. Чим більше зручностей (генератор, пічне опалення, свердловина), тим вища ціна.



За 25 тис. грн у Дарницькому районі здається в оренду двоповерховий будинок із газовим котлом, власною свердловиною та невеликою дров’яною пічкою, якою можна нагріти другий поверх будинку.

У Голосіївському районі за 39,5 тис. грн здається в оренду половина будинку (дуплекс) із газовим котлом. Генератора тут немає, однак є зарядна станція, з якою в будинку буде тепло і гаряча вода до 10 годин.

За 52 тис. грн у Дарницькому районі Києва здається будинок із генератором, каміном і газовим опаленням.

За 60 тис. грн здається будинок із каміном, дровами і генератором на Харківському масиві.

Ще один варіант — дворівневий будинок з газом та інверторним генератором. Загальна площа 164 м². Вартість — 60 тис. грн на місяць.

Оголошень про оренду автономних будинків багато, однак ціни переважно “кусаються”. Власники пропонують житло за понад 100 тис. грн, а ціни сягають 870 тис. грн.

Скільки коштує оренда в передмісті

Міста-сателіти вже стали “рятівним колом” для багатьох сімей зі столиці. Тут приватних будинків значно більше, а ціни іноді приємніші, ніж у спальних районах Києва.

Однак найдешевші варіанти з автономним опаленням, генератором чи дров’яною піччю вже розібрали, і вибір залишився невеликий. Тож, якщо ви в пошуку житла, варто регулярно моніторити сайти з пошуку нерухомості, адже привабливі варіанти дуже швидко розбирають. Або ж обирати не такі популярні міста та селища, подалі від Києва.

Буча та Ірпінь

Невеликий будинок/частина будинку (з піччю або газом) тут коштує від 17 000 грн .

Сучасний котедж з генератором та скважиною : від 45 000 грн .

Елітна нерухомість у Лісовій Бучі: від 70 000 грн.

Найдешевший варіант в Ірпені — таунхаус із газовим опаленням і власною свердловиною за 17 тис. грн на місяць. В оголошенні обіцяють, що під час відключень світла в будинку є опалення, водопостачання та інтернет.

У Бучі за 55 тис. грн можна орендувати будинок із скважиною та каміном. В оголошенні йдеться, що власники готові обговорювати питання встановлення генератора.

Таунхаус із генератором в Бучі коштує майже 80 тис. грн на місяць. Будинок повністю автономний.

Ось ще один варіант елітної нерухомості в Лісовій Бучі. Будинок повністю автономний. Вартість оренди — 200 тис. грн на місяць.

Гостомель, Вишгород, Софіївська Борщагівка, Гнідин

Будинок із дров’яною піччю тут можна знайти від 17 тис. грн . Зазвичай це простіші варіанти з “бабусиним” ремонтом, але гарантованим теплом. Однак таких дешевих оголошень всього кілька.

Газифікований будинок середнього стану коштує від 35 тис. грн

Наприклад, у Вишгороді можна орендувати газифікований будинок із дров’яною піччю за 17 тис. грн. Ремонт тут старий, однак під час тривалих відключень світла у вас буде тепло і можна буде готувати їсти на газу.

У Гнідині (Бориспільський район) за 30,5 тис. грн здається в оренду двоповерховий будинок із двоконтурним газовим котлом і резервним безперебійним живленням — інвертор з акумулятором, також є власна свердловина.

Найдешевший варіант оренди будинку в Гостомелі — таунхаус із газовим двухконтурним котлом і свердловиною за 35,5 тис. грн. Однак генератора в будинку немає.

Будинок із генератором, свердловиною і газовим котлом коштує тут 37 тис. грн на місяць. Загальна площа будинку — 160,8 м².

У Гостомелі пропонують й елітну нерухомість. Наприклад, ось автономний двоповерховий будинок площею 500 м² за понад 305 тис. грн на місяць. В оголошенні йдеться, що тут є дві лінії електроенергії, генератор та комбіноване опалення.

Якщо у вас є понад 871 тис. грн (20 тис. доларів) на місяць, можна орендувати елітний маєток площею 1000 м². Звісно, повністю автономний. Для порівняння, 871 тис. грн — це понад 31 середня зарплата в Україні.

Поради орендарям: на що звернути увагу

Перед тим як підписувати договір та вносити завдаток, обов’язково перевірте наступне: