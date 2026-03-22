Погода в Україні шокує контрастом: прогноз на 23-29 березня

Синоптики прогнозують дуже контрастну погоду в Україні наступного тижня, 23-29 березня. На початку тижня українцям в усіх регіонах обіцяють сонячні і досить теплі дні, коли повітря подекуди прогріється до +16 градусів. Але наприкінці тижня на заході передбачають опади навіть із мокрим снігом.

Прогноз на понеділок, 23 березня

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у перший день наступного тижня суху сонячну погоду із денною температурою повітря до +16.

«Ночі ще холоднуваті, найближчої від 3 морозу до 4 тепла», — додала вона.

В «Укргідрометцентрі» уточнили, як відрізнятиметься погода цього дня у різних регіонах України:

у західних областях мінлива хмарність, без опадів, середня нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна +11…+13 градусів.

у північних областях мінлива хмарність, без опадів, нічна температура повітря -1…+2 градуси, денна +11…+14 градусів.

у центральних областях мінлива хмарність без опадів, нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна +11…+13 градусів.

у південних областях мінлива хмарність без опадів. нічна температура повітря +6 +4 градуси, денна +14…+16 градусів.

у східних областях мінлива хмарність без опадів, нічна температура повітря +3 -1 градус, денна +12…+14 градусів.

Якою буде погода у Києві

За інформацією «Укргідрометцентру» в столиці України у ніч проти 23 березня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря становитиме +4°…+2°C. Вітер — північно-східний 3-8 м/с.

Вдень прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без опадів Температура: +12°…+14°C. Вітер — південний 3-8 м/с.

Якою буде погода у Львові

За інформацією «Укргідрометцентру» у Львові у ніч проти 23 березня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура: +4°…+2°C. Вітер — південно-західний 3-8 м/с

Вдень буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура: +13°…+15°C. Вітер — південний 3-8 м/с.

Якою буде погода у Харкові

За інформацією «Укргідрометцентру» у Харкові у ніч проти 23 березня буде хмарно, йтиме невеликий дощ. Температура: +4°…+2°C, вітер — північно-східний 3-8 м/с

Вдень прогнозують хмарну погоду, без опадів. Температура: +10°…+12°C. Вітер — східний 3-8 м/с.

Якою буде погода в Дніпрі

За інформацією «Укргідрометцентру» в Дніпрі у ніч проти 23 березня буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Температура: +4°…+2°C, вітер — вівнічно-східний 3-8 м/с.

Вдень очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Температура: +10°…+12°C. Вітер — північно-східний 3-8 м/с.

Якою буде погода в Одесі

За інформацією «Укргідрометцентру» в Одесі у ніч проти 23 березня буде хмарно, без опадів. Температура: +7°…+5°C. Вітер — Ппвнічний 3-8 м/с.

Вдень прогнозують хмарну погоду, місцями невеликий дощ. Температура: +12°…+14°C. Вітер — північно-східний 3-8 м/с.

Погода в Україні 23-29 березня

Синоптик Ігор Кібальчіч попередив, що наступний тиждень в Україні розпочнеться зі стійкої та сонячної погоди, але ближче до вихідних погода зміниться. На заході країни очікуються дощі з мокрим снігом.

У понеділок, 23 березня, у всіх регіонах України очікується стійка погода без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °С, вдень +8…+13 °С.

У вівторок, 24 березня, вночі у Криму та Приазов’ї, вдень у південній половині, місцями центральних областях та у Карпатському регіоні пройдуть невеликі, часом помірні дощі. На решті території країни без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +1…+6 °С, в денні години +9…+14 °С.

У середу, 25 березня, місцями невеликі дощі пройдуть у південних та центральних регіонах України, в решті областей без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями можливий слабкий туман. Температура вночі становитиме +1…+6 °С, вдень повітря прогріється до +10…+15 °С.

У четвер, 26 березня, у західних областях вдень також на крайньому сході під впливом атмосферних фронтів очікується дощова та похмура погода. В решті регіонів України істотних опадів не передбачається. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С, на крайньому заході +5…+10 °С.

У п’ятницю, 27 березня, у західній частині України пройдуть дощі, у Карпатах переважатимуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Температура повітря на крайньому заході протягом доби очікується в межах +2…+7 °С, на решті території країни вночі +3…+8 °С, вдень +12…+18 °С.

У суботу, 28 березня, під впливом південного циклону по всій Україні очікується нестійка погода. Пройдуть дощі, у західній частині очікуються значні опади, у Карпатах — із мокрим снігом. Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С, на крайньому заході +5…+10 °С.

У неділю, 29 березня, нестійка та дощова погода збережеться у більшості областей України. У західних регіонах місцями можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме +1…+7 °С, вдень коливатиметься від +2…+7 °С у західній частині до +9…+14 на Лівобережжі та у Криму.

Нагадаємо, Україна опинилася на порозі масштабних погодних змін. Після тривалого періоду посухи та нічних холодів синоптики прогнозують довгоочікуваний прорив тепла. Проте шлях до справжньої весни буде супроводжуватися штормовими поривами вітру, туманами та навіть мокрим снігом у горах.